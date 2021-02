Romlik a járványhelyzet Franciaországban, Dunkerque-ben is hétvégi karanténról döntöttek

Nemzetközi sajtószemle, 2021. február 25.

Süddeutsche Zeitung Az Orbán-kormányt dühíti, hogy fokozatosan fel akarja újítani magyar nyelvű műsorát a külföldre sugárzó német közszolgálati média, a Deutsche Welle, amely úgy ítéli meg, hogy Magyarországon gondok vannak a sajtó szabadságával, illetve sokszínűségével. A csatorna igazgatója elmondta, hogy először a közösségi médiában jelennének meg, majd a jövő hónap végén saját csatornát alakítanak ki a youtube-on. A cél az, hogy a magyarok reálisabb képet kapjanak Európáról, egyben pedig színesebb legyen a kínálat, hiszen nyomás alatt áll a média függetlensége. Limbourg jelezte, hogy együtt akarnak működni az ATV-vel, a HVG-vel és a Telex-el, de gondolnak a Klubrádióra is. A magyar vezetés egyébként is arról ismert, hogy alaposan megnézi, mit jelentenek róla külföldön és most is kellőképpen felháborodott. Kovács Zoltán ezúttal sem éppen úri modorban kommentálta a fejleményt. Szerinte a DWily módon a jövő évi választásokba próbál beleavatkozni. Nem információt továbbit, hanem kulturimperializmust terjeszt. Amire az intendáns válasza csupán annyi volt: hogy mit csinálnak és hogyan, az nem a szóvivő véleményétől függ. De talán tanácsosabb volna először megvárni, hogy mi kerül adásba! Az Orbán-kormányt dühíti, hogy fokozatosan fel akarja újítani magyar nyelvű műsorát a külföldre sugárzó német közszolgálati média, a Deutsche Welle, amely úgy ítéli meg, hogy Magyarországon gondok vannak a sajtó szabadságával, illetve sokszínűségével. A csatorna igazgatója elmondta, hogy először a közösségi médiában jelennének meg, majd a jövő hónap végén saját csatornát alakítanak ki a youtube-on. A cél az, hogy a magyarok reálisabb képet kapjanak Európáról, egyben pedig színesebb legyen a kínálat, hiszen nyomás alatt áll a média függetlensége. Limbourg jelezte, hogy együtt akarnak működni az ATV-vel, a HVG-vel és a Telex-el, de gondolnak a Klubrádióra is. A magyar vezetés egyébként is arról ismert, hogy alaposan megnézi, mit jelentenek róla külföldön és most is kellőképpen felháborodott. Kovács Zoltán ezúttal sem éppen úri modorban kommentálta a fejleményt. Szerinte a DWily módon a jövő évi választásokba próbál beleavatkozni. Nem információt továbbit, hanem kulturimperializmust terjeszt. Amire az intendáns válasza csupán annyi volt: hogy mit csinálnak és hogyan, az nem a szóvivő véleményétől függ. De talán tanácsosabb volna először megvárni, hogy mi kerül adásba!

Neue Kronen Zeitung Németország továbbra is kitart a szigorú korlátozások mellett, az osztrák kancellár viszont megismételte, hogy két és fél hete azért kellett könnyítéseket elrendelni, mert a lakosság egyre kevésbé tartotta magát a megkötésekhez, akkor meg teljesen felesleges formálisan hatályban tartani a kemény intézkedéseket. Ily módon kinyitottak a boltok, működnek a lakossági szolgáltatók, a gyerekek mennek iskolába. Noha az új betegek száma továbbra is kétszer annyi, mint a németeknél. Kurz szerint azonban az intézkedés mellett szól, hogy minden héten tesztelik a csaknem 10 milliós lakosság egynegyedét, így egyre több fertőzöttet tudnak kivonni a forgalomból. De hogy lesz-e további lazítás, az hétfőn dől el. A 3-ik hullám ellenére el tud képzelni további enyhítést, a mindent meghatározó kérdés az, hogy utána emelkednek-e a kedvezőtlen számok, és ha igen, milyen gyorsan. Itt versenyfutás zajlik az idővel, és minél több embert oltanak be, annál közelebb kerülnek a normális állapotokhoz. Ezzel együtt sem lehet azonban teljesen kizárni az újabb teljes zárlatot. A miniszterelnök érti, hogy a tömegeknek elegük van korlátozásokból, mert a küzdelem már egy éve folyik és ez felőrli az idegeket. Egyre többen elmagányosodnak és a gazdaság rendkívüli terhet kénytelen elviselni. Németország továbbra is kitart a szigorú korlátozások mellett, az osztrák kancellár viszont megismételte, hogy két és fél hete azért kellett könnyítéseket elrendelni, mert a lakosság egyre kevésbé tartotta magát a megkötésekhez, akkor meg teljesen felesleges formálisan hatályban tartani a kemény intézkedéseket. Ily módon kinyitottak a boltok, működnek a lakossági szolgáltatók, a gyerekek mennek iskolába. Noha az új betegek száma továbbra is kétszer annyi, mint a németeknél. Kurz szerint azonban az intézkedés mellett szól, hogy minden héten tesztelik a csaknem 10 milliós lakosság egynegyedét, így egyre több fertőzöttet tudnak kivonni a forgalomból. De hogy lesz-e további lazítás, az hétfőn dől el. A 3-ik hullám ellenére el tud képzelni további enyhítést, a mindent meghatározó kérdés az, hogy utána emelkednek-e a kedvezőtlen számok, és ha igen, milyen gyorsan. Itt versenyfutás zajlik az idővel, és minél több embert oltanak be, annál közelebb kerülnek a normális állapotokhoz. Ezzel együtt sem lehet azonban teljesen kizárni az újabb teljes zárlatot. A miniszterelnök érti, hogy a tömegeknek elegük van korlátozásokból, mert a küzdelem már egy éve folyik és ez felőrli az idegeket. Egyre többen elmagányosodnak és a gazdaság rendkívüli terhet kénytelen elviselni.

The Times Brüsszel orra alá pörkölt az orosz vakcina-diplomácia, miután learatja a babérokat több keleti tagnál is, amelyek javában küszködnek a járvány 3. hullámának feltartóztatásával. Az EU úgy gondolja, hogy Moszkva – Kínával egyetemben – próbálja kiterjeszteni befolyását, kihasználva, hogy a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca nem tud eleget szállítani. Ha a Kreml célja az unió megosztása, akkor már közel jár a sikerhez egyes keleti kormányoknál. Magyarország már rendelt mind az orosz, mind a kínai szerből. Szlovákia is követné a példát, csak ott még civakodnak az ügyön a koalíciós partnerek. Horvátország és Csehország szintén erősen szemez a Szputnyik V-vel, noha Kelet-Európa más részein azt látni, hogy Oroszország nemigen tudja szállítani a vállalt mennyiséget. Mindenesetre a hatékonyságon kívül az oltóanyag mellett szól, hogy viszonylag olcsó és egyszerű hűtőszekrényben is lehet tárolni. Más tagok egyelőre várják, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezze a vakcinát, de ha az meglesz, akkor nem haboznak a vásárlással. Brüsszel orra alá pörkölt az orosz vakcina-diplomácia, miután learatja a babérokat több keleti tagnál is, amelyek javában küszködnek a járvány 3. hullámának feltartóztatásával. Az EU úgy gondolja, hogy Moszkva – Kínával egyetemben – próbálja kiterjeszteni befolyását, kihasználva, hogy a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca nem tud eleget szállítani. Ha a Kreml célja az unió megosztása, akkor már közel jár a sikerhez egyes keleti kormányoknál. Magyarország már rendelt mind az orosz, mind a kínai szerből. Szlovákia is követné a példát, csak ott még civakodnak az ügyön a koalíciós partnerek. Horvátország és Csehország szintén erősen szemez a Szputnyik V-vel, noha Kelet-Európa más részein azt látni, hogy Oroszország nemigen tudja szállítani a vállalt mennyiséget. Mindenesetre a hatékonyságon kívül az oltóanyag mellett szól, hogy viszonylag olcsó és egyszerű hűtőszekrényben is lehet tárolni. Más tagok egyelőre várják, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezze a vakcinát, de ha az meglesz, akkor nem haboznak a vásárlással.