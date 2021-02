Falban bújt el a rendőrök elől, de ott is megtalálták (videó)

Már a büntetés-végrehajtás vendégszeretetét élvezi a körözött férfi.

A dobozi férfit korábban a bíróság lopás miatt szabadságvesztésre ítélte, de a büntetése letöltését a kijelölt időpontban nem kezdte meg. Szintén lopás miatt pénzbüntetést is kapott, amit nem fizetett be, ezért ezt a bíróság átváltoztatta elzárásra. Emellett a Békéscsabai Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása bűncselekmény elkövetése miatt is körözte. A rokona házában bujkáló illetőt a rendőrök Gyulára, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték – olvasható a közlésben.