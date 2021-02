Szolnok térségében tetőzik a tiszai árhullám

A város teljes vízpartját fejlesztési területté minősítette a fideszes polgármester. Többen úgy vélik, a települést eddig is kedvelő kormányközeli vállalkozókat segíti ezzel.

Keszthelyi kormánypárti vezetője, Nagy Bálint január végén – a járványügyi veszélyhelyzetet kihasználva – egyszemélyi polgármesteri döntéssel kiemelt fejlesztési területté a balatoni kisváros teljes vízparti területét, beleértve a természetvédelmi szempontból kiemelt részeket is. A döntés – amelyről a Narancs.hu írt elsőként – meglepetést keltett: az önkormányzatnak ugyanis csak a központi strand, a kikötő, a pavilonsor és futballpálya környékére vannak ismert tervei. Ennél azonban sokkal nagyobb az a Gyenesdiástól csaknem a Zala folyó torkolatáig durván 8 kilométeres partszakasz, amit nemrég fejlesztési területté nyilvánítottak. – Még testületi tagként sem tudjuk, milyen dokumentumok alapján, miért döntött így a polgármester, és mikor, mi történhet a partszakaszon – mondta Dékány Péter, az ellenzéki KÉVE önkormányzati képviselője. A helyi ellenzék attól tart, hogy a kormánypárti városvezetés ezzel a döntéssel a nagybefektetői magánérdekeknek ágyaz meg. Mint arról korábban többször írtunk, az elmúlt években számos NER-lovag, így Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, Paár Attila és Szíjj László érdekeltségei több értékes helyi ingatlant szereztek meg: szállodákat, a jachtkikötőt, a kempinget, óriási, beépíthető part menti területet. Éveken át nem fejlesztettek érdemben, ám a Magyar Turisztikai Ügynökség szállodafejlesztési támogatásából milliárdok jutottak keszthelyi érdekeltségeikre. Az ellenzéki aggodalmakat erősíti a partifejlesztések eddigi egyetlen ismert eleme: a központi strandnál egy wellness- és termálfürdő terveznek építeni. – Nem értjük, mi szükség van egy önálló fürdőre, főleg, amikor itt van a szomszédban a Hévízi-tó – jegyezte meg Dékány Péter. – Kétséges, nem azért épül-e, hogy kiszolgálja a NER-emberek közeli szállodáit. A vitatott fürdő csak az átminősített terület kis részét érinti. – A kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánítás védett területeket is érint, Fekete István forogna a sírjában, ha ezt tudná – magyarázta Kovács Viktória, a KÉVE DK-s tagja, és úgy folytatta: – Nyugodtabbak lennénk, ha az önkormányzat nyilatkozna arról is, mik a tervei a parti nagybefektetőkkel, van-e olyan beadvány az önkormányzatnál valamelyik NER-hez közel álló tulajdonos részéről, ami miatt esetleg tervezik módosítani a településrendezési tervet? Megkerestük Nagy Bálint polgármestert, aki azzal indokolta, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a teljes keszthelyi partszakaszt: a helyi építési szabályzat 2009-es, s már nem felel meg szabályozásában a 2021-es követelményeknek és feltételeknek. Arra nem tért ki, hogy ha az elmúlt 11 évben még jó volt a 2009-es építési szabályzat, akkor most miért lett hirtelen a fejlesztés gátja .A lapunk által megkérdezett építési szakértő úgy vélte: bizalomkeltőbb és átláthatóbb lenne, ha ilyen esetben átírnák az építési szabályzatot, amely mindenki számára nyilvános, nem pedig egyéni döntéssel felülírnák a meglévő szabályzatot, mert utóbbi miatt felmerülhet, hogy kedvezni akarnak egy érdekkörnek. A polgármester elismerte, előzetesen nem készült semmiféle hatástanulmány a területről, ezek csak a majdani projektek – például egy sétány - tervezési folyamata során készülnek majd, s állította, a védett területekre továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak. – A veszélyhelyzet idején véleményezésre minden előterjesztést megkapnak a testület tagjai, s a véleményeket figyelembe veszem – mondta a polgármester, jelezve hogy nem egyszemélyben hozná meg a döntéseket.