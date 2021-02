168 pácienst hívott fel egy háziorvos, 55-en fogadták el a kínai vakcinát

Minden nap jelenteniük kell az intézményvezetőknek az Országos Kórházi Főigazgatóságra, hogy hány aláírt munkaszerződés érkezett vissza hozzájuk az egészségügyi dolgozóktól.

Sok kórházban már e hét végére kérték vissza az aláírt munkaszerződéseket, hogy mielőbb kiderüljön, talpon maradnak-e a gyógyító egységek – értesült a Népszava. Lapunk úgy tudja, továbbra is nagy a bizonytalanság országszerte a traumatológiákon, a sürgősségi osztályokon, az érsebészeteken abban, hogy elfogadják-e az új munkaszerződéseket. Több helyen a vezetők finomabb vagy erősebb presszióval is megpróbálják aláírásra bírni munkatársaikat – értesültünk. Van, ahol csak lelkesítő beszédekkel próbálkoznak, másutt azzal „ijesztegetnek”, hogy az ellenzéket támogatja az, aki most vonakodik. Lapunknak egy traumatológus azt mondta: mindenki nagyon bizonytalan, a következő napokban sokan jogásszal értékeltetik a munkaszerződést, amit többen még mindig nem is kaptak meg. Egy másik orvos szerint sok a hiba az átvett dokumentumokban, neki például nulla nap szabadság járt volna az új munkaszerződésben. Amikor ezt szóvá tette, azt mondták, csak írja alá nyugodtan, később majd kijavítják. Csakhogy – mondta ő – már bizalmát vesztette a menedzsmentben. A bizalomvesztéssel a kórházigazgatók is küzdenek. Például sokuktól nem fogadták el a traumatológusok szóban azt az ígéretet, hogy megkaphatják továbbra is az úgynevezett fix-díjukat, ezért írásos kötelezettségvállalást kértek tőlük. A vezetők azonban legfeljebb azt vállalhatják, hogy addig fizetnek extra-díjat, amíg annak fedezetét az egészségbiztosító folyósítja. Arra, hogy ezt meddig teszi az állami szervezet, már senki nem vállal garanciát. A feszültséget érzékelve az Országos Kórházi Főigazgatóság az elmúlt napokban több „szerződést lazító” szabályt, utasítást jelentetett meg. Így egyebek mellett az úgynevezett közreműködői munkaszerződéseket meghosszabbíthatták december 31-ig, noha azt az intézményvezetőknek március elsejével föl kellett volna mondaniuk. Új engedmény az is, hogy a személyes közreműködőként dolgozó orvosok ügyeleti díját 30 százalékkal megemelhetik, ha az országos kórházi főigazgató azt jóváhagyja. Ez elsősorban azokra a hiányszakmákban dolgozó szakorvosokra vonatkozik, akik más kórházakban, rendelőkben is vállalnak munkát – nélkülük ugyanis az ellátás sok helyen megszűnne. Az orvosok ígéretet kaptak arra is, hogy szeptember 30-ig felülvizsgálják az ügyeleti díjak mértékét. A Telex információja szerint az Országos Kórházi Főigazgatóság 24 órával meghosszabbította a szerződések aláírásra szabott határidőt.