Az örökifjú alpesi síző

A 62 éves alpesi síző Hubertus von Hohenlohe 19. alkalommal vett részt világbajnokságon, jövőre pedig hetedszer indulna olimpián.

„Nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel” – tartja a mondás. A 62 éves Hubertus von Hohenlohe-t is ez az eszme vezérelheti, ugyanis sokkal inkább hasonlítható Eddie, a sashoz vagy a jamaicai bobcsapathoz, mintsem egy nagy bajnokhoz. Ugyanakkor a német főnemesi családból származó mexikói alpesi síző immár a hetedik olimpiájára készül. Kalandos útja Mexikóban kezdődött, ugyanis Mexikóvárosban született, ahol apja a helyi Volkswagennél dolgozott. A herceg – kinek teljes neve Hubertus Rudolph von Fürstenberg-von Hohenlohe-Langenburg – anyja Ira von Fürstenberg hercegnő, apja Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg herceg. Anyai ágon ükapja az a Festetics Tasziló herceg volt, aki a keszthelyi kastélyt és parkját a ma ismert méretére kibővíttette. Szülei válása után egy ideig Spanyolországban élt, majd tízévesen egy ausztriai internátusba adták. Innen megszökött, végül osztrák nagynénjénél talált menedéket. A családban volt már hagyománya az alpesi sínek: egyik rokona, Max von Hohenlohe liechtensteiniként 45. volt az 1956-os cortinai olimpia lesiklásában. Ő maga Ausztriában ismerkedett meg a síeléssel, de hamar rájött, osztrákként esélye sincs világversenyeken szerepelni. Éppen ezért szülőhazájának színeiben szeretett volna versenyezni, ebben pedig az sem akadályozta meg, hogy Mexikóban nem volt síszövetség. A problémát gyorsan áthidalta, konzulként dolgozó apja megalapította a helyi szövetséget 1981-ben. Fia már ebben az évben rajthoz állt világkupa versenyeken, azóta összesen hat olimpián (1984, 1988, 1992, 1994, 2010, 2014) és 19 világbajnokságon vett részt. Az 1984-es szarajevói olimpián egyedül ő képviselte szülőhazáját, ráadásul egy 56 éves szünetet tört meg ezzel, korábban Mexikó csak a legelső, 1928-as téli olimpián vett részt, ahová egy bobcsapatot küldött. Legjobb olimpiai helyezése az 1984-es műlesiklásban szerzett 26. hely volt, amelyet több mint százfős mezőnyben érte el. 2006-ban is kvalifikálta magát az ötkarikás játékokra, a Mexikói Olimpiai Bizottság azonban úgy döntött, nem küld egyszemélyes csapatot Torinóba. A 2007-es vb-n a lábát törte, ekkor vissza akart vonulni, de mégis a folytatás mellett döntött. 2010-ben úgy jött össze számára a kvalifikáció, hogy rendezett magának egy a nemzetközi síszövetség (FIS) által hivatalosan elismert versenyt, amelyre nála sokkal jobban rangsorolt sízőket is meghívott. Ezek a síelők, „meglepő módon” nem erőltették magukat, így Hohenlohe előttük végzett, ezzel pedig kellő számú FIS-ponttal rendelkezett. Hohenlohe – aki önmagát csak Prince Hubertusnak hívja – előtt korábban sosem indult 30 év múltával senki olimpián. A korábbi rekord 26 év volt, a Costa Rica-i síelő, Arturo Kinch az 1980-as és a 2006-os olimpián is szerepelt. A különc sportoló egy idő után nemcsak életkorával, különleges síruháival is felhívta magára a figyelmet: a 2010-es olimpián „cowboynak öltözött”, 2014-ben a mariachi zenészek jellegzetes viseletét idézte meg, míg egy világbajnokságon a Juventus labdarúgócsapának zebracsíkos mintáját koppintotta. Művészi projektek sem állnak tőle távol: profi fotós, Pop City Trash című kiállítása 2011 nyarán a Magyar Nemzeti Múzeumban is látható volt. Emellett még a popzenei életben is alkotott maradandót, előbb Royal Disaster, majd Andy Himalaya néven. A nagyközönség legutóbb a február 21-én véget ért alpesi sí vb-n láthatta, ahol a maga 62 évével nem csak a legidősebb volt, de abszolút korrekorder is. Az óriás-műlesiklás kvalifikációjában a 78 célba érkező közül a 75. időt érte, a selejtező legjobbjától közel 43 másodperccel maradt el. A főfutamban aztán már több kockázatot vállalt, amelynek az lett az eredménye, hogy kiesett. „Jó kedvem van, mert ezen a pályán könnyű megsérülni. Elég okos voltam ahhoz, hogy az esésem ellenére fent maradjanak a léceim, így nem lett bajom” – nyilatkozta a bukását követően. Mindez mindenesetre nem szegte kedvét, eltökélt célja, hogy részt vegyen a 2022-es ötkarikás játékokon Pekingben. Az olimpiai korrekord a brit Jon Aikman-Robertson nevéhez fűződik, aki curlingesként 63 évesen és 339 naposan szerepelt az 1924-es játékokon. Hohenlohe a 62. születésnapját február 2-án ünnepelte, így ezt a csúcsot egyelőre nem tudja megdönteni, talán majd 2026-ban.