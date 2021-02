Szijjártó: több uniós tagállam is Budapestnél kopogtatott „Moszkva telefonszámáért”

Nagy volt az öröm Közép-Ázsia legnépesebb államában, amikor 2016 végén Shavkat Mirziyoyev addigi kormányfő lett az elnök.

Üzbegisztánban addig a Szovjetunió szétesése óta egyfolytában Islam Karimov volt az államfő, sőt, még régebben vezette az országot, hiszen 1989 óta ő volt a helyi kommunista párt első titkára. Mirziyoyevet a szavazatok 88.6 százalékával választották meg, amiben semmi ok nincs kételkedni, hiszen a nép nem hiába nevezte el szinte azonnal Atyának. A korábbi miniszterelnök első beszédeiben hitet tett a jogállamiság, a gondos gazdálkodás és a transzparens költségvetés mellett. Két hónappal később a fővárostól, Taskenttől mintegy száz kilométerre keletre lévő természetvédelmi területen, a hegyek között kanyargó Shovvozsoy folyó völgyében nekiláttak egy víztározó és egy elnöki nyaraló építésének. A beruházással kapcsolatban minden, a ráfordított költségvetési pénz is titkos, fölötte repülési tilalmat rendeltek el, az építkezésen dolgozó munkásoknak le kell adniuk mobil telefonjaikat. A Szabad Európa Rádió – Szabadság Rádió (RFE/RL) üzbég szolgálatának beszámolója szerint a leleplezés egy Alekszej Garsin nevű ellenzéki aktivista nevéhez fűződik, aki egy vadász ismerősétől hallott először a külvilágtól elzárt és erősen őrzött építkezésről. A Krasnogorsk nevű városka közelében meg is találta a sorompóval lezárt utat, s amíg az őrökkel alkudozott arról, nem mehetne-e tovább, az egyik biztonsági ember üzbégül odaszólt a másiknak: „Mondd meg neki, hogy Atyánk nyaralója épül ott!” Az RFE/RL riportereinek több különböző forrásból is sikerült megerősíteniük, hogy Mirziyoyev állami nyaralója több száz millió dollárba fog kerülni. Az is kiderült, hogy a folyót elzáró új, állítólag 70 méter magas gát miatt a Tut nevű falu állattenyésztéssel foglalkozó lakói vízhiányra panaszkodnak és olyan család is volt, amelyiket ki kellett költöztetni. Garsin szorgalmasan körbetelefonált minden szóba jöhető állami intézményt és végül a vasút egyik beruházási illetékese megerősítette, hogy az építkezés titkos, a kormány rendelte el és valóban az elnök nyaralójáról van szó. Az illetékes azonban azóta eltűnt, az újságíróknak a vasútnál csak annyit mondtak, hogy „nyugdíjba ment”.