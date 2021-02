Megvágták egy nő arcát egy csepeli buszon

A módszer ugyanaz, csak a történetet változtatták meg a bűnözők.

A Fővárosi Főügyészség az elmúlt időszakban a fővárosban is elterjedt, a korábbról ismert ún. unokázós típusú csalásokhoz hasonló, csalárd pénzszerzési módra hívja fel az állampolgárok figyelmét.

A vádhatóság lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatásában azt írja, az elkövetések közös jellemzője, hogy a sértett telefonhívást kap az otthonában. A hívó magát egy végrehajtó iroda munkatársának vagy bírósági dolgozónak adja ki, és azt állítja, hogy az érintett ellen tartozás miatt végrehajtási eljárás folyik. A csalók azt állítják, hogy a sértettnek azonnal át kell utalnia a tartozását a megadott bankszámlaszámra, ellenkező esetben a végrehajtó – akár pár órán belül – rendőrökkel együtt megjelenik lakásán, és ha kell a lakását is „feltörik” azért, hogy a tartozás fejében onnan ingóságokat foglaljanak le. A bűnözők a pszichés kényszer alkalmazása során igyekeznek a hivatalos eljárás látszatát kelteni, ügyszámot is kitalálnak, többnyire forintra pontos összeget jelölnek meg. Tipikusan szervezetten, többen együttműködve dolgoznak. A Fővárosi Főügyészség jelezte, Budapesten több ilyen ügyben folyik nyomozás, három embert pedig már gyanúsítottként hallgattak ki.