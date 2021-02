MTSZ: egyre sötétebb a múlt

Hamis adóbevallások, trükközések az ÁFÁ-val jellemezték a Magyar Tenisz Szövetség működését az előző vezetés alatt, állapította meg az igazságügyi könyvvizsgáló.

Összesen hét hónapig tartott az a vizsgálat, amelyet a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) tavaly nyáron megválasztott új vezetősége kezdeményezett a szervezet 2015-2019 közötti időszakáról. Horváth János, igazságügyi, adó-, járulék-, könyv- és pénzpiaci, biztosítási, illetve tőkepiaci szakértő húsz oldalas jelentésben foglalta össze lesújtó megállapításait az MTSZ korábbi működéséről. Az MTSZ Szűcs Lajos fideszes politikus elnöki időszaka alatt nem rendelkezett olyan belső szabályzatokkal, melyeket a számviteli törvény kötelező jelleggel előír és melyekkel ellenőrizhető a szövetség gazdálkodása. A belső szabályzatokra fokozottan szükség van (lenne) olyan szervezeteknél, melyek állami támogatásból működnek. „A számviteli elszámolások vizsgálatakor megállapítottuk, hogy az MTSZ több alkalommal nem tartotta be a számviteli szabályokat, a beszámolók nem a valós képet mutatták az MTSZ gazdálkodásáról – olvasható a szakértői jelentésben. - Az MTSZ nem tett eleget a számviteli törvény azon előírásának, ami alapján a gazdálkodó az üzleti év fordulónapjára vonatkozóan teljes körű – minden eszközt és forrást átfogó – leltárt kell készíteni (Sztv. 66.§ (1)). A leltározás folyamata lehetővé tette volna azt, hogy a jelentős számban előforduló számviteli elszámolási hibák feltárásra kerüljenek az adott üzleti év zárlati munkáinak folyamatában.” Százmilliós nagyságrendű azoknak a befogadott és kifizetett számláknak az összege, melyek mögé nem tettek szerződést, így nem lehet tudni, miért fizetett a szövetség. Az MTSZ tevékenységeit ÁFA-szempontból rosszul sorolták be, ezért a szövetség számos esetben jogtalanul igényelt vissza ÁFÁ-t. A könyvvizsgálói jelentés szerint a szövetség közel 220 millió forinttal kevesebb ÁFÁ-t fizetett a NAV részére, mint amennyit a saját könyvelési adatai alapján kellett volna. Megsértette az MTSZ az áfatörvény rendelkezéseit például a taxiköltségek, üzemanyag-elszámolások, telefonköltségek, autóbérlések esetén, mert a számlák összegéből levonta az ÁFA-tartalmat, ám ezt nem tehette volna meg. Több mint 30 millió forinttal nőtt a bevétele a szövetségnek jogtalanul felszámított ÁFA-val a játék- és versenyengedélyek, nevezési díjak beszedése során. A vizsgálat azt is megállapította, hogy az MTSZ nem vallotta be reklámadó kötelezettségeit, így ezeknek a befizetéseknek sem tett eleget, ez a helyzet önrevíziót követően utólagos befizetéssel orvosolható. Akadt olyan eset is, amikor az MTSZ saját magának okozott anyagi kárt: Fucsovics Márton Davis Kupa-szereplése után Ukrajna ellen a szövetség félmillió forinttal több járulékot fizetett be, mint amennyit a törvény kötelezően előírt. A könyvvizsgáló tizenkét pontban gyűjtötte össze, miket kell azonnal megtennie az MTSZ-nek annak érdekében, hogy működése megfeleljen a számviteli törvény előírásainak. Ezek közé tartozik a belső számviteli szabályzatok elkészítése, az utalványozás rendjének kialakítása, a pénzkezelési tevékenység leválasztása a könyvelési tevékenységről, illetve minden év végén teljes körű leltár elkészítése. A helyi iparűzési adóról semmilyen dokumentumot nem kapott meg a könyvvizsgáló, pedig bevallást akkor is kötelező benyújtani (és ezt nyilvántartani), ha nincs fizetési kötelezettség. Nem volt átlátható a NEK pályáinak bérlése sem, amiről ezt írta a jelentés: „a NEK Edzésközpont Kft. részére térítés nélkül adta használatba az MTSZ az Edzésközpontot, miközben az MTSZ-nek bérleti díjat számlázott a Nemzeti Sportközpontok, vagyis térítés nélkül nyújtotta kapcsolt vállalkozásának az ingatlan bérbeadást, mely könyvelése elmaradt. A NEK Edzésközpont Kft. viszont az Edzésközpont használatáért először 7,5 millió forint értékben, majd 20 millió forint értékben számlázott sportpálya bérleti díjat az MTSZ részére.” Szűcs Lajos, az MTSZ előző elnöke, fideszes politikus ellen eddig nem indult büntetőeljárás, a korábbi főtitkár, Richter Attilával szemben bűnügyi feljelentést tett a szövetség új vezetése. Szűcs tavaly áprilisban 3,5 milliárd forint állami támogatást kért az MTSZ konszolidációjára, a jelenlegi elnökség szerint a hiány a korábban publikált összegnél még nagyobb.