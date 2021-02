Tornával erősíthető a légzőizomzat (videó)

Már három hét alatt is növelhető a teherbírása, ami a koronavírus-járvány idején különösen fontos.

A koronavírus-fertőzés a gyenge légzőizomzattal rendelkezőket sújtja leginkább: főként az időseket, túlsúlyosakat, cukorbetegeket, krónikus szív- és tüdőbetegeket. A tüdőgyulladás súlyossá válása összefügg a fokozott légzőizom terheléshez (légszomj) való alkalmazkodási képtelenséggel, így a betegséggel szembeni védekezésben kulcsfontosságú az erőteljes köhögés, amelyhez szintén teherbíró légzőizomzatra van szükség. Ennek otthoni erősítéséhez készített oktatóvideót a Semmelweis Egyetem. A légzőizom-erősítő gyakorlatokat nemcsak a veszélyeztetett csoportoknak készítették, hanem a tüdőgyulladáson már átesett, legyengült állapotú érintettek figyelmébe is ajánlják. A videó bemutatja a légzőizmok jelentőségét a légzési pumpa működtetésében, de az is kiderül, hogy a légzőizmokat már három hét alatt meg lehet erősíteni. Ha lakásunkhoz vagyunk kötve, naponta legalább háromszor ajánlott elvégezni az egyszerű gyakorlatsort, mivel a légzés hatékonysága már egyetlen mozgásszegény hét alatt is romlani kezd. A legjobb tehát, ha a rendszeres mozgás – így a légzőizom-gyakorlatok is – a mindennapi életünk részévé válik.

Az oktatóvideó Losonczy György egyetemi tanár szakmai vezetésével a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának és Fizioterápia Tanszékének közreműködésével készült.