Romlottak az esetleges budapesti olimpia esélyei

Nagyon úgy fest, Ausztráliában lesznek 2032-ben az ötkarikás játékok.

Az állami hírügynökség szerint a NOB szerdán jelentette be, hogy az előzetes felmérések alapján Brisbane a preferáltja, és tárgyalásokat kíván folytatni a lehetséges rendezésről. Ha ezek sikeresek lesznek, akkor a NOB végrehajtó bizottsága a közgyűlésnek azt javasolja majd, hogy Brisbane legyen a 2032-es nyári ötkarikás játékok házigazdája. A NOB-hoz közelálló források már korábban jelezték, hogy az első számú favorit Brisbane, azonban a végrehajtó bizottság mostani lépése jelentősen tovább gyengíti a többi érdeklődő esélyét. Az előnyben részesített státusz azt szolgálja, hogy a többi érdeklődő több éven át ne fordítson feleslegesen kiadásokat a kandidálásra. Kedden Armin Laschet, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke jelentette be, hogy a kandidálásuk döntő szakaszba lépett, el kell dönteniük hogy a régió versenyezzen-e a 2032-es rendezésére. Ezért pénteken az érintett városok polgármestereivel tárgyal a többi között a tervezésről, a nyilvános konzultációkról, valamint a párbeszéd kereteiről. Csak ezt követően lehet majd hivatalosan jelentkezni. Korábban München és Hamburg esetében a pályázati terv a nyilvános párbeszéd szakaszában hiúsult meg. A koronavírus-járvány miatt tavalyról idénre halasztott nyári olimpiának Tokió ad otthont, a 2024-es játékokat Párizsban, a 2028-ast pedig Los Angelesben rendezik. Ausztrália eddig két nyári olimpiának adott otthont: 1956-ban Melbourne, 2000-ben Sydney volt a helyszín. Mint a Népszava is megírta, Magyarországon ismét fontolgatják, hogy beadják a 2032-es rendezésre szóló pályázatot. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöksége bejelentette, erre a célra megalakult egy testület, amelynek vezetője Szalay-Berzeviczy Attila lett. A kérdés „átgondolása és körültekintő mérlegelése” érdekében hozta létre a MOB a bizottságot.