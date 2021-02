39 elefánt pusztult el idén az Okavango-deltában

A vörös kardinálispinty egyik oldala élénk piros, a másik pedig halványbarna színű.

Az egyik oldalán hímnek, a másikon nősténynek tűnő madarat kapott lencsevégre egy nyugdíjas ornitológus az amerikai Pennsylvania államban. Az úgynevezett kétoldali günandromorfiát mutató vörös vagy északi kardinálispintyet (Cardinalis cardinalis) a 69 éves Jamie Hill fotózta le, aki szerint ilyen lehetőség „egyszer adódik az ember életében” – írja a BBC News. A vörös kardinálispinty hímjei élénk piros színűek, míg a nőstények halványbarnák. A szóban forgó példány egyik oldala a hímekre, a másik pedig a nőstényekre jellemző színű. Hillt egy barátja értesítette, hogy egy „szokatlan külsejű” madarat vett észre az etetőjénél a Pennsylvania állambeli Warren megyében. Az idős ornitológus, mint a Facebook-oldalán is írja, először pigmentációs problémára gyanakodott, ám a madárról készített mobiltelefonos képek alapján végül arra jutott, hogy kétoldali günandromorfiáról lehet szó, amikor egy madárnak működőképes petefészke és egy működő heréje van. A helyszínre érkezve alig egy órányi várakozás után sikerült is lefotóznia a különleges teremtményt. A National Geographic szerint 2019-ben egy ugyancsak günandromorf vörös kardinálispintyet látott egy pár a környéken. Hill szerint ő ugyanazt a madarat kaphatta most lencsevégre. A Nyugat-Illinois-i Egyetem professzora, Brian Peer szerint a félig nőstény, félig hím madarak rendkívül ritkák, ugyanakkor a jelenség sok faj esetében észrevétlen marad. A kétoldali günandromorfiát egy sejtosztódáskor fellépő hiba okozza.