Változás a napilapok kézbesítésében

A Magyar Posta közleménye szerint a vállalat 2021. június 30-ig biztosítja a napilapok terjesztését; ezt követően a lapok kiadói nyújtják a terjesztői szolgáltatást. A Népszava előfizetőinek nincs teendőjük a változással kapcsolatban, a kiadó július 1-től gondoskodik a napilapok kézbesítéséről.

Mint a közlemény utal rá, a Posta jelenleg országszerte kézbesíti a napilapokat, ám a jövőben ezt a tevékenységet nem kívánja fenntartani. A döntésről minden érintett napilap-kiadót – így a Népszava kiadóját is – értesített az állami vállalat. A változásról a Posta február utolsó napjaiban kezdi el levélben tájékoztatni az előfizetőket. A Népszava előfizetőinek nincs adminisztratív vagy egyéb tennivalójuk, a kiadó minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a napilap 2021. július elseje után is eljusson az előfizetőkhöz. Így olvasóink továbbra is zavartalanul hozzájutnak majd az újság előfizetett példányaihoz.