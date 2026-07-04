Még nem tudjuk, mi lesz a sorsunk, de az biztos, hogy egy ideig digitális formában sem készül el a Népszava napilap, csak az online felület marad. Három „ősnépszavás” kollégát kértünk arra, idézzék fel, mit jelent számukra ez a lap, ez a közösség, ez a munka.
Úgy tíz éve volt, hogy kihúzták alólam, alólunk a Népszabadságot. Most a Népszava szűnhet meg, tűnhet el végképp, hogy csak sajtótörténeti emlék maradjon.
A Magyar Posta közleménye szerint a vállalat 2021. június 30-ig biztosítja a napilapok terjesztését; ezt követően a lapok kiadói nyújtják a terjesztői szolgáltatást. A Népszava előfizetőinek nincs teendőjük a változással kapcsolatban, a kiadó július 1-től gondoskodik a napilapok kézbesítéséről.
Ami nem tetszik, ami nem szimpatikus, ami nem helyes, az nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy vége a demokráciának, vége a sajtószabadságnak - írja Török Gábor politológus a blogján a Népszabadság megszüntetésével kapcsolatban. A bejegyzésre a hvg.hu figyelt fel.