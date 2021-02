Washingtonban végre minden a régi

Hasonlóan tragikus állapotok kezdenek kialakulni Csehországban a koronavírusjárvány következtében, mint ősszel. Az ellenzék szerint súlyos felelősség terheli Andrej Babis kormányát a silány válságkezelésért.

„Minél kevesebbszer kerüljenek kapcsolatba egymással az emberek” – hangoztatta Andrej Babis cseh miniszterelnök annak kapcsán, hogy a kormány újabb korlátozó intézkedéseket vezet be az ismét drámai koronavírus fertőzési adatok miatt. Hamarosan bezárhatják az óvodákat, az iskolákat, korlátozzák a mozgást az egyes régiók között és ismét bezárni kényszerül több üzlet is. Az ország polgárainak csütörtök óta kötelező a biztonságosabb FFP2 maszkot, vagy egyszerre két sebészeti maszkot viselniük. A cseheknek déja vuja lehet, hiszen ugyanazt kénytelenek átélni, mint néhány hónappal ezelőtt. S bár a csütörtök reggel közzétett adatok szerint kevesebb a napi fertőzöttek száma, mint az előző napokban, a 13 657-es szám továbbra is drámainak nevezhető. Kórházban majdnem hétezer embert kell kezelni a fertőzés miatt. Gyors javulás már csak azért sem várható, mert a mintegy 85 ezer PCR és antigén teszt 38 százaléka volt pozitív. Szakértők szerint az oktatási intézmények teljes bezárása elengedhetetlenné vált, mert – s ez is új jelenség – a fertőzöttek körében rohamosan emelkedik a kiskorúak aránya, azoké, akik nem digitális oktatásban vettek részt, hanem iskolába kellett járniuk. Míg százezer lakosra számítva a 19-64 éves korosztályban az újonnan fertőzöttek aránya kevesebb, mint 13 százalék, a 8-18 év közöttieknél 16 százalék, a 4-5 éveseknél 21, a 6-7 éveseknél pedig kis híján eléri a 22 százalékot. A Pedagógiai Kamara szerint az óvodások egyre nagyobb arányú fertőzésének nagy szerepe lehetett abban, hogy ismét gyorsan terjed a vírus az országban. Ugyanakkor a grémium azt reméli, hogy az óvodák bezárása idővel kedvező fordulatot hoz a járványadatokban. A kórházak is mind nagyobb bajba kerülnek. Több egészségügyi intézmény már nem tud új betegeket befogadni, így sok kórházból kénytelenek máshová átszállítani az embereket. Ústi nad Labem régió kórházaira is kitették a megtelt táblát. Eddig az itteni egészségügyi intézmények próbálták segíteni a járvány által igen erőteljesen sújtott Karlovy Vary régiót. Jan Schiller, Ústí nad Labem régiójának vezetője közölte, a hét folyamán megteltek a kórházak, de lehetőségekhez mérten próbálnak előkészíteni újabb kórházi ágyakat. Közben azonban a nem koronavírusos betegek ellátásáról s gondoskodni kívánnak. Ebben a régióban egyébként 1134 fertőzöttet ápolnak kórházban, ami egyetlen hét alatt mintegy háromszáz fős emelkedést jelent. Itt a brit mellett a szintén rendkívül fertőző dél-afrikai mutáció is megjelent már. Feltételezések szerint egy Zanzibárban nyaraló férfi vihette az új vírustörzset Csehországba, de véglegeset ezzel kapcsolatban csak a laboratóriumi vizsgálatot követően tudnak mondani. A hadsereget kérték arra, hogy az idősotthonoknál segédkezzenek. Csehország német tartományoktól tervez segítséget kérni. Szintén rendkívül aggasztó, hogy amint Jan Blatny egészségügyi miniszter jelezte, az újonnan fertőzöttek mintegy felénél mutatható ki a fertőzőbb brit mutáns, ez is magyarázza a járvány mostani felgyorsulását. Szombattól csak negatív koronavírus-teszttel lehet majd beutazni Csehország, illetve Szlovákia felől Lengyelországba. Aki ezt nem tudja felmutatni, arra a varsói hatóságok döntése értelmében kötelezően tíznapos karantén vár. A cseh egészségügyi minisztérium arról döntött, hogy mától, péntektől március 11-ig a cseh polgárok nem utazhatnak azokba az országokba, ahol a vírus mutációja különösen nagy veszélyt jelent. Egyebek mellett Brazíliáról, valamint egy sor afrikai országról, köztük Kenyáról, Tanzániáról, Zambiáról, Zimbabwéről van szó. A járvány berobbanásának nagyon súlyos politikai következményei lehetnek az októberi parlamenti választás közeledtével. Mivel az oltási kampány a Cseh Köztársaságban is lassabban halad a vártnál, a pandémia megfékezése hosszú időt vehet igénybe. Így ismét mindinkább felmerül Andrej Babis miniszterelnök felelőssége a nem éppen makulátlan válságkezelés kapcsán. Az utóbbi két hétben két felmérés is készült – a Phoenix Research és a Sanep ügynökség részéről –, amelyek szerint ha lassan is, de tovább apadt a kormányfő által irányított ANO népszerűsége, ugyanakkor emelkedett a Kalózpárt és a polgármesterek pártja, a Stan alkotta választási szövetség, a PaS (Kalózok és Polgármesterek) közkedveltségi mutatója. Bár az irodák közül egyelőre csak a Kantarnál vezet a liberális szövetség, de az említett kettőnél is folyamatosan csökken a különbség, így Babisnak szembe kell néznie azzal: könnyen lehet, hogy nem pártja végez majd az élen. Felmérések egyöntetűen azt támasztják alá, hogy azok is kezdik elveszíteni a kormányba vetett bizalmukat, akik a közelmúltig vakon megbíztak Babis csapatában. Sokatmondó, hogy a kabinet két pártja, az ANO és a szociáldemokraták népszerűsége együttesen alig haladja meg a 30 százalékot. Ráadásul a kormányt kívülről támogató kommunista KSCM politikusai is kezdik felismerni: nem adhatnak biankócsekket Babiséknak a kabinet minden döntéséhez, mert ha a párt elveszti minden karakterét, akkor aligha kerül be a következő parlamentbe. Ivan Bartos, az ellenzéki Kalózpárt elnöke szerint teljes káosz jellemzi a kormány válságkezelését. Mint mondta, olyan stratégiára lenne szükség, amit szakemberek állítanak fel tudományos elemzések, adatok alapján. A kabinetnek mintha nem lenne kiforrott stratégiája, a tárcavezetők sokszor mondanak ellent egymásnak. Az emberek kezdik teljesen elveszteni a türelmüket. Babisnak nagyon nehéz lesz visszaszereznie a bizalmat a voksolásig.