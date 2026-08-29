A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint ezek után a közmédia újra az embereké lehet és visszakerülhet a közfeladatot ellátó szerepébe.
A jelenleg még hivatalában lévő köztársasági elnök Magyar Péter felszólítását figyelmen kívül hagyva osztotta meg a képeket a Facebookon, pedig a miniszterelnök oldalán már 375 ezren követelik a távozását.
Az államfő most egy csomagban döntött még bírók és nagykövetek felmentéséről, illetve kinevezéséről is.
A franciaországi előrehozott választás első fordulójában győztes Nemzeti Tömörülés vezetője azt kifogásolja, hogy az államfő az elmúlt napokban új katonai és külügyi tisztviselőket nevezett ki.
Az ukrán elnök most a különleges erők parancsnokát cserélte le, a korábbi főparancsnokot pedig londoni nagykövetté tette meg.
A köztársasági elnök Jakabovits Pétert felmentette tisztségéből.
Van egy kis mozgás a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban.
A Jog és Igazságosság (PiS) vezette kabinetet egy ismerős arc, Mateusz Morawiecki alakította meg, és párttársa Andrzej Duda kinevezte a minisztereket. Parlamenti többség híján nem sokáig maradnak hivatalban.
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke szerint az elmúlt másfél évben „a végrehajtók pályázatának elbírálása rendkívül szigorú kritérium rendszer alapján történt”.
Az állami védelmi holding szolgáltatja az exminiszternek a gyógyító elixírt, néhány egyéb vezetői pozíció mellé.
Orbán Viktor miniszterelnök egy új kormánybiztosról, valamint a kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottakról is döntött.
Nem mindennapi eset, hogy liberális politikusok sürgessék egy velük azonos ideológiai platformon álló legfelsőbb bírósági tag lemondását, de az Egyesült Államokban most ez is előfordult.
Távolról úgy tűnhet, hogy az Egyesült Államokat már több mint egy hónapja Joe Biden kormányozza.
A republikánusok gondosan megválasztják, hol üssék az elsőt a leendő Biden-Harris kormányzaton.
Drexler Donátot menesztette az új emberminiszter, Kásler Miklós az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói székéből, így Drexler általános helyettese és korábbi üzlettársa, Bayerné Matusovits Andrea felel pillanatnyilag az intézmény vezetéséért - írja a Magyar Narancs. Az ágazatban zajló leváltásokról a Népszava egy hete írt.
Mégsem egy tornatanár vagy illuzionista – értékelte Kincses Gyula egészségügyi szakértő, egykori államtitkár, hogy két kórházigazgató kerül vezető szerepbe az egészségügyért is felelős tárcánál. A szakma ennél kicsit bizakodóbb.
Hiába pályázott és nyert a legalkalmasabb jelölt, az Országos Bírói Hivatal vezetője különféle trükköket vetett be, hogy ne kelljen kinevezni.
Új nagyköveteket nevezett ki, többek portfólióján pedig módosított a kormány a Magyar Közlöny pénteki számában megjelentek szerint.
Kiegészült a szeptember elején megalakult új iraki egységkormány. Bagdadban a parlament szombaton a két hiányzó kulcstárca vezetőjét is megválasztotta– jelentette a Reuters hírügynökség. Háled al-Obeidi lett a védelmi miniszter, Mohammed al-Gabbani pedig a befolyásos belügyi tárca új vezetője.
A kormány új római magyar nagykövet kinevezésére készül Szentmihályi Szabó Péter író, újságíró, személyében. A nagykövet-jelöltet meghallgatta az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága, és támogatta is kinevezését. A jelölt korábban a MIÉP képviselő-jelöltje volt, a szélsőjobboldali Magyar Demokratában, Magyar Fórumban, Magyar Hírlapban és Echo TV-ben publikál, ezek az írásai, megszólalásai pedig hibátlanul illeszkednek a említett médiumok irányvonalába, szellemiségébe - írja közleményében a Demokratikus Koalíció.
Az Európai Unió állam- illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanácsnak nem sikerült konszenzusos megoldást találnia az Európai Unió fennmaradó csúcspozícióinak betöltésére, ezért a testület augusztus 30-án ismét rendkívüli találkozót tart Brüsszelben - jelentette be szerda éjjel a tanácskozásokat követően az Európai Tanács elnöke.