Közel az igazság pillanata, nehéz helyzetbe kerülhet a szaúdi trónörökös

Egyelőre nem jelent meg az a csütörtökre várt CIA-jelentés, amely szerint Mohamed szaúdi trónörökös ölette meg a disszidens újságírót. A herceg azonban izgulhat, hiszen akár trónra lépését is keresztülhúzhatja, ha Amerika a felelősségre vonását erőlteti.

Nemsokára nehéz helyzetbe kerülhet a Szaúd-Arábia napi kormányzásáért felelős Mohamed bin Szalmán herceg. A trón ifjú várományosa szerdán ugyan saját lábán hagyhatta el a kórházat vakbélműtétje után, ám kérdéses, hogy - az egyes vélekedések szerint - a személye eltávolítására készülő amerikai beavatkozást is ilyen könnyedén átvészeli-e. Az Egyesült Államok várhatóan hamarosan nyilvánosságra hozza a Dzsamál Hasogdzsi disszidens szaúdi újságíró megöléséről szóló hírszerzési jelentést, amelyben a sajtóértésülések szerint a CIA egyértelműen Mohamed herceget nevezi meg a merénylet megrendelőjeként. A dokumentum közzététele komoly jelentőséggel bír - dacára annak, hogy tartalma aligha okoz meglepetést, hiszen már röviddel a 2018 októberi gyilkosságot követően nyilvánvalóvá vált, hogy a trónörökös adhatott utasítást a Washington Post publicistáját brutálisan megkínzó, kivégző, majd feldaraboló ügynököknek. A gyilkosság hatására csorba esett a herceg gondosan felépített imázsán, kiderült ugyanis, hogy hiába mutatja magát modernizáló reformernek, valójában nem más, mint egy középkori módszerektől sem visszariadó akarnok. Ettől eltekintve azonban Hasogdzsi megöletését mind ez idáig következmények nélkül úszta meg, és ebben az előző amerikai kormányzatnak döntő szerepe volt. A török kormányközeli média már 2018-ban videófelvételek segítségével rekonstruálta a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán történt merénylet körülményeit, és beazonosította a 15 fős szaúdi halálosztag tagjait. Nem sok kétséget hagyott a gyilkosság megtervezettségét illetően, hogy volt köztük egy igazságügyi orvosszakértő is, ahogyan az sem, hogy a különítmény ugyanazon a napon érkezett és távozott Törökországból. A török lapok arra a következtetésre jutottak, hogy a szálak a szaúdi trónörökösig vezetnek, mivel a 15 fős csoport hét tagja egyben az ő személyi testőre volt. Az információkat alighanem az ankarai kormány csepegtette a sajtónak egy tudatos stratégia részeként. Miközben egyre világosabbá vált, hogy Mohamed herceg kezéhez vér tapad, Recep Tayyip Erdogan török elnök tiszteltteljes nyilatkozatokkal kérte Szalmán szaúdi királytól Hasogdzsi gyilkosainak felelősségrevonását. Az iszlamista Erdogan vélhetően a nemzetközi nyilvánosság előtt szerette volna megleckéztetni a politikai iszlám ádáz ellenségének számító szaúdi trónörököst, és talán egyúttal azt is elérni, hogy az uralkodó némileg fogja vissza fiát. Mohamed hercegnek azonban kapóra jött a Trump-adminisztráció kulcsembereivel, különösen az akkori elnök vejével, Jared Kushnerrel ápolt bizalmas viszonya. Donald Trump védelmébe vette a szaúdi trónörököst, még azokat az amerikai lapértesüléseket is tagadta, hogy a CIA szerint a szaúdi trónörökös parancsára gyilkolták meg az amerikai tartózkodási engedéllyel rendelkező újságírót. Már az a tény, hogy a Hasogdzsi-jelentés közzététele napirendre került jól tükrözi, mennyire megváltozott Washingtonban a széljárás. Mohamed herceg mostanra elvesztette kiváltságait és háttérbe szorult. Amikor Trump az elmúlt években Szaúd-Arábiát hívta, általában a trónörökösnél csörrent meg a telefon, de a Fehér Ház múlt héten közölte: Joe Biden kizárólag a vele azonos diplomáciai rangban lévő Szalmán királlyal kíván beszélni. Csak találgatni lehet, hogy szimbolikus gesztusról van szó vagy az amerikai elnök változást akar kikényszeríteni az olajmonarchia öröklési sorrendjében. A kérdés minden bizonnyal magát Mohamed herceget is foglalkoztatja, ám a választ már abból ki lehet majd következtetni, hogy a jelentés közzétételét követően Amerika mennyire fogja erőltetni a trónörökös felelősségre vonását Hasogdzsi meggyilkolásáért.