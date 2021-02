Katasztrófahelyzetet hirdetett Oklahoma államban Biden

Három déli állam is azért küzd, hogy helyreállítsák az extrém téli időjárás okozta károkat.

Joe Biden amerikai elnök csütörtökön katasztrófahelyzetet hirdetett Oklahoma államban, ahol az utóbbi napokban súlyos károkat okozott a szokatlan hideg időjárás – közölte a Fehér Ház. Mint írják, az intézkedésnek köszönhetően az állam 16 megyéje több szövetségi forráshoz jut. A Szövetségi Válságkezelési Ügynökség (FEMA) közlése szerint ezekben a megyékben a magánszemélyek és a vállalkozások is támogatást kaphatnak ideiglenes lakhatáshoz vagy ház körüli javításokhoz, illetve alacsony költségű kölcsönökhöz juthatnak a nem biztosított vagyoni károk fedezésére. Joe Biden néhány nappal ezelőtt katasztrófahelyzetet hirdetett Texas államban is, csütörtökön pedig rendkívüli állapotot hirdetett Louisianában. Mindhárom déli állam jelenleg azért küzd, hogy helyreállítsák az extrém téli időjárás okozta károkat. A fagyos időjárás miatt a térségben több tucat ember vesztette életét , és milliók maradtak áramellátás nélkül. A fagy súlyos vízhiányt is okozott . Az áramszolgáltatást mostanra nagyrészt mindenhol helyreállították, de továbbra is sok helyen arra kérik a lakosokat, hogy fogyasztás előtt forralják fel az ivóvizüket. Az amerikai elnök pénteken Houstonba látogat, ahol helyi vezetőkkel találkozik, és a kárelhárítási erőfeszítésekről egyeztetnek majd.