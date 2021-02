Szedjenek a férfiak is fogamzásgátlót!

A férfiak esetében megengedhetetlen, ami a nőknél tolerálható – lényegében a WHO kettős mércéje miatt nem szedhetnek fogamzásgátló tablettákat a férfiak. Az persze megeshet, hogy a szervezet ma már az évtizedek óta használatos „női védekező pirulákat” sem engedélyezné – de a sok évtizedes tablettaszedés után ezt a kérdést senki nem bolygatja. Ja, és a gyógyszergyártókat is csak a nők érdeklik.

„Better birth control” (jobban szabályozott születés) címen indított mozgalmat a Facebookon két berlini egyetemista. Céljuk, hogy a férfiak is vegyék ki a részüket a nem kívánt terhességek megelőzéséből – és így ne csak a nők szedjenek különféle fogamzásgátló tablettákat. A 24 éves Rita Maglio politikatudományt tanul, az egy évvel idősebb Jana Pfenning nemzetközi kapcsolatok szakra jár. „Egy kocsmában ültünk és beszélgettünk nagyobb társaságban, nem is emlékszem, ki vetette fel, hogy mekkora igazságtalanság csak a nőkkel szedetni a fogamzásgátlót – idézte fel a kezdeteket Jana az RTL televízióban. – Minket is meglepett, mekkora indulatokat váltott ki a téma az asztal mellett, de abban fiúk és lányok egyaránt egyetértettek, hogy a jelenlegi gyakorlat nem korrekt a nőkkel szemben.” A kocsmai beszélgetés után sokáig nem történt semmi, a két lány a tanulmányaira koncentrált, azonban a járvány miatt – konkrétan a novemberi második nagy lezárás után – több idejük maradt a részletek kidolgozására. „Elindítottuk a better birth control mozgalmunkat, amihez nagyon rövid idő alatt több mint hetvenezren csatlakoztak. Ez megerősített bennünket abban, hogy jó irányba tartunk” – mondta Jana.

Természetesnek kellene lennie

„Sokkolt minket a sok visszajelzés, természetesen pozitív értelemben – hangsúlyozta Rita. Aki mikrokörnyezetében is megpróbálta elfogadtatni álláspontját, sikertelenül: az utolsó kapcsolatában is szóba került a téma, de a párja azt mondta, ez az ő dolga, neki ehhez nincs semmi köze. – Csalódott voltam, és úgy éreztem, magamra maradok egy olyan helyzetben, aminek a kettőnk közös ügyének kellene lenni.” „A férfiak egyre több feladatot vállalnak a napi házimunkákból, ami érthető, hiszen a nők többsége is dolgozik, ráadásul ugyanúgy napi nyolc órában, mint a párja, ezért nem kérdés, hogy a háztartással vagy a gyerekneveléssel kapcsolatos feladatokat is elosztják” – érvelt Jana. Aki szerint ha ezt mindenki elfogadja, akkor az is természetes, hogy a gyermekvállalás kérdésének eldöntése, illetve a védekezés is közös ügy, nem lehet ebben a kérdésben egyedül hagyni a nőt.

Régi, régi rutin

„Körülbelül hatvan éve szedhetnek a nők fogamzásgátló tablettákat, ám ezek összetétele azóta alig változott, miközben minden fejlődött. Már alig akad valaki, aki beülne egy hatvan éve gyártott autóba, de a terhesség elleni védekezés megmaradt a régi szinten: a nők szednek hormonkészítményt, tesznek fel spirált – kockáztatva az egészségüket. A férfiaknak pedig maradt az óvszer, amely, ha elszakad, akkor pechje volt a nőnek” – magyarázta Rita. És egy 2005-ös reprezentatív felmérésre hivatkozik, mondván: a válaszadó férfiak 60 százaléka azt mondta: bevenné a fogamzásgátló tablettát, ha létezne. Ráadásul Rita biztos benne, hogy most, tizenhat évvel később még magasabb lenne ez az arány. Franciaországban és Nagy-Britanniában a nők ingyen hozzájutnak a fogamzásgátló tablettákhoz, Dél-Afrikában az óvszerek érhetők el ingyen, Németországban 22 éves korig ingyenes a tabletta. „Utána miért nem? Erre a kérdésünkre még senki sem válaszolt, pedig több erre illetékes helyen is föltettük már.”

A WHO leállt

Az egészségügyi világszervezet, a WHO többször kísérletezett férfiaknak szánt fogamzásgátlóval, utoljára 2011-ben: a tesztre jelentkezők hormontartalmú oltást kaptak, a kísérletet azonban leállították, mert a vizsgálatban részt vevőknél olyan mellékhatások jelentkeztek, mint hangulatváltozások, súlynövekedés, a libidó változása, illetve depresszió. A felsorolt mellékhatások jelentkezhetnek a forgalomban lévő női fogamzásgátlóknál is, és ezek még az enyhébb tünetek közé tartoznak. „A kísérletet azért állítottuk le, mert a páciensek több mint tíz százalékánál jelentkezett valamilyen mellékhatás – hangsúlyozta Michael Zitzmann, a münsteri egyetemi klinika andrológusa, a projekt egyik résztvevője. – Csakhogy a nőknél körülbelül ugyanez az arány, megfelelő orvosi kontroll mellett közel kilencven százalékuk tünetmentesen szedi a fogamzásgátlókat. Ha valaki azt mondja, hogy kettős mércével mértek ebben a kérdésben, azzal nem lehet vitatkozni. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy manapság a hatóságok sokkal nehezebben adnak engedélyt egy-egy gyógyszer bevezetésére, mint évtizedekkel ezelőtt. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy napjainkban a női fogamzásgátlók is nehezebben kerülhetnének forgalomba az ismert lehetséges mellékhatásokkal.”

Közömbös gyógyszergyártók

Zitzmann hozzátette, a férfi fogamzásgátlók kifejlesztésének kísérlete azért is fulladt kudarcba, mert nem érdeklődtek iránta a gyógyszergyártók. „Egy gyógyszer nem lehet sikeres, ha nem megoldott a gyártása és a forgalmazása. Tíz évvel ezelőtt nem akadt olyan gyártó, aki komoly érdeklődést mutatott volna a férfi fogamzásgátló iránt, azt gondolom, ez is szerepet játszott abban, hogy leálltak a kísérletekkel. A szándék az utóbbi időben erősödött a kutatások újrakezdésére, de ehhez rengeteg pénzre van szükség, és amíg a gyártók nem érdeklődnek a férfi fogamzásgátlók iránt, addig senki sem mer megint belevágni ebbe a projektbe.”