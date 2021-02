Elhúzódó „agyködöt” is okozhat a koronavírus

Az akár enyhe tünetekkel átvészelt fertőzés idegrendszeri szövődményei hónapokon keresztül is megnehezíthetik a mindennapokat.

Bár a koronavírus elsősorban a tüdőt támadja meg, egyre többet lehet tudni a szívet érintő szövődményeiről, amelyek közül a leggyakoribb a szívizom-gyulladás, és sokan tapasztalnak neurológiai maradványtüneteket is. Van, akinél koncentrációs nehézség, memóriazavar, úgynevezett agyköd -feledékenységgel, a koncentrálóképesség romlásával, de akár tudatzavarral is járó állapot -, másoknál tartós szaglás- és ízérzésvesztés, fejfájás vagy szédülés zavarja hónapokon keresztül a mindennapokat. Ezeket a jelenségek akkor is megjelenhetnek, ha a koronavírus-fertőzés könnyen zajlott le. Azok esetében pedig, akik kórházi kezelésre szorultak, fokozott óvatosság szükséges, hiszen egy francia vizsgálat szerint 120, korábban kórházban ápolt beteg 34 százalékának hónapokkal később is volt memóriazavara, 27 százalék pedig koncentrációs problémákkal küzdött – mondta Mező Anita , a Neurológiai Központ neurológusa. A The Lancet Neurology című szakmai folyóiratban megjelent tanulmány alapján a fertőzés elérheti a központi és a perifériás idegrendszert is, ennek megfelelően jelenhetnek meg az olyan szövődmények, mint például a maradandó íz- és szaglásvesztés, az agyhártyagyulladás, a Guillain-Barré szindróma, amelynek tünetei az érzéskiesés, a zsibbadás, az izombénulás és a stroke is. Jelentkezhetnek neurológiai-pszichés tünetek, kognitív zavarok, demencia, gyermekeknél pedig a Kawasaki betegség, amely az érfalak gyulladásával, súlyos tünetekkel járó kórkép.