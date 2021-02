Visszaállítják a horvátok a 14 napos karanténkötelezettséget, mert az egészségügyi dolgozók többségét már beoltották

Nem engedélyezik a hétfőtől kinyitó vendéglátóhelyek teraszain a zenét, mert a hangos zene mellett az emberek hangosabban beszélnek, ami miatt sokkal könnyebben terjed a vírus.

Visszaállítják a koronavírus-járvány miatti 14 napos karanténkötelezettséget Horvátországban – közölte Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján. Capak ezt azzal magyarázta, hogy korábban azért csökkentették le tíz napra a hatósági karantén időtartamát, hogy az egészségügyi dolgozók mielőbb visszatérhessenek a munkahelyeikre.

A válságstáb tájékoztatott az újabb enyhítések járványügyi feltételeiről is. Horvátországban hétfőtől kinyithatnak az éttermek és kávézók teraszai , és a zárt téri edzéseket is engedélyezik. Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője elmondta: a vendéglátóhelyek reggel hattól este tíz óráig lehetnek nyitva. A belső helyiségekben csak a személyzet tartózkodhat. Illemhely használata esetén a vendégeknek maszkot kell viselniük. A teraszokon be kell tartani a három méter távolságot az asztalok között. A zenét nem engedélyezik, amit a miniszter azzal magyarázott, hogy a hangos zene mellett az emberek hangosabban beszélnek, ami miatt sokkal könnyebben terjed a vírus. A zárt téri edzéseket illetően húsz négyzetméteren egy ember tartózkodhat, és kerülni kell az érintkezést. Példaként említette, hogy kosárlabda vagy foci esetében lehet erőnléti edzéseket tartani, lehet kapura lőni vagy kosárra dobni, de meccset nem lehet játszani. – Tilos a közös helyiségek, így az öltözők és a zuhanyzók használata is – hangsúlyozta. Horvátországban az elmúlt 24 órában 505 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta a számuk elérte a 242 097-et. Egy nap alatt 14 beteg halt bele a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halálos áldozatok száma ezzel 5503-ra emelkedett. Kórházban 780 beteget ápolnak, közülük 73-an vannak lélegeztetőgépen. A szomszédos Szlovéniában péntekre 912-vel 188 789-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 14 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3823-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 529-en vannak kórházban, 95-en intenzív osztályon.