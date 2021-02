Széchenyi Akadémia: Elítéljük a Tóth Krisztina elleni politikai indíttatású támadásokat

A fizikai polcok közt böngészni még nem, előjegyzéssel kölcsönözni a cserepontokon már lehet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasóinak. A kezdeményezés sokakat megmozgat: átlagosan tizenöt másodpercenként érkezik új kérés.

A járványhelyzet olykor regényekbe illő jeleneteket szolgáltatott az elmúlt időszakban, így az sem okoz már meglepetést, hogy ajtón vagy ablakon át, az épületekbe való belépés nélkül lehet könyveket kölcsönözni a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) által indított Könyvtári Cserepont szolgáltatás keretében. A cserepontokon az előzetesen megrendelt könyveket lehet átvenni, ezért a FSZEK átmenetileg ingyenessé tette az előjegyzést. A pontok normál nyitvatartási időben működnek (azzal, hogy a kijárási tilalomra tekintettel minden bibliotéka bezár 18 órakor), lehetőség van beiratkozni is, és a korábban kölcsönzött műveket visszavinni, amelyeket a könyvtár hetvenkét óra karantén után tesz újra hozzáférhetővé. Budapest közkönyvtárhálózata az elmúlt közel egy évben folyamatosan igyekezett alkalmazkodni a változásokhoz, s az online lehetőségeknek köszönhetően különféle módokon tartotta a kapcsolatot az olvasókkal, mint arról lapunknak Fodor Péter főigazgató beszámolt. Hangsúlyozta, vadonatúj helyzetet teremtett számukra, hogy 2020 tavaszától június végéig zárva voltak a bibliotékák, mivel a könyvtárosok elsősorban arra vannak szocializálva, hogy az olvasókkal tartsanak kapcsolatot – ezért minden kreativitásukat latba vetve igyekeztek online fenntartani a kapcsolódást a kimaradó időszakban. Fodor Péter felidézte, július elején fokozatosan, részlegesen nyitottak, s szeptembertől ismét a korábbiak szerint lehetett használni a könyvtárat, november 11-én azonban a járványhelyzet rosszabbodása miatt újra elrendelték a bezárást. Ezt követően számos olvasói levél érkezett, s többen tettek javaslatot alternatív kölcsönzési lehetőségekre. Így januárban a kulturális kormányzat és a fenntartó fővárosi önkormányzat támogatásával döntött arról a FSZEK, hogy cserepont-szolgáltatást vezet be, aminek sikerességét igazolják az elmúlt néhány hét látogatószámai is. A főigazgató ismertette, a cserepontok nyitása óta már 1442 új beiratkozó van, 41376 könyvet jegyeztek elő, kikölcsönöztek 34739 dokumentumot, és visszahoztak 50054 darabot. Kiemelte, 2021-ben nem változtak a könyvtárhasználat feltételei, nem emeltek díjat, és az intézmény a szolgáltatás indítása ellenére ismét meghosszabbította a tagságok és kölcsönzések lejáratát, így jelenleg csak azoktól kérik a november 11-i zárás előtt kivett dokumentumok visszavitelét, akik kölcsönözni szeretnének. A könyvtárosokat arról kérdeztük, vannak-e kiemelt érdeklődésre számot tartó kategóriák. Elmondták, amennyire sokszínű a könyvtár olvasói közönsége, annyira változatosak a beérkező igények is, és lényegében átlagosan 15 másodpercenként érkezik új kérés. – Ami örömet jelent, hogy minden negyedik előjegyzett könyv gyerekkönyv. Sok szülő jelezte, hogy esti meséléshez, illetve az olvasás megszerettetéséhez milyen segítséget jelent ez a lehetőség – jegyezték meg. Kiemelték, szintén sok az időskorú igénylő, ahogy az alternatív kikapcsolódási lehetőségek beszűkülésével az olvasni szerető aktív korosztály is szívesen veszi igénybe a szolgáltatást. – A szépirodalom és szórakoztató irodalom iránt is jelentős az érdeklődés, különösen az utóbbi időszak friss megjelenéseit keresik sokan. A könyvtár számított is erre, a bezárás alatt is folyamatos volt az újdonságok beszerzése, mintegy 14 ezer új kötet került a polcokra. Szakkönyvek esetében a felsőoktatási tanulmányokhoz kapcsolódó kiadványok keresettek, illetve talán a járványhelyzet miatt is jól forognak az egészséges életmódhoz, pszichológiához kapcsolódó szakkönyvek – részletezték. A könyvtárosok válaszait az általunk megkérdezett olvasók is megerősítették. A Központi Könyvtárnál egymást váltották az emberek hétköznap délelőtt, és a legkülönfélébb érdeklődéssel érkeztek. Egyaránt lelkesen fogadták a lehetőséget, hogy hosszú szünet után végre újra kölcsönözhetnek, sokan családtagjaik, barátaik könyveit is visszahozták, vagy új könyveket vittek számukra. A legtöbben szabadidős olvasmányokat szereztek be, szépirodalmi műveket, történelmi és romantikus regényeket, és nagy számban krimiket. Néhányan szakkönyveket is kerestek, például a szakdolgozatuk írásához. Többen mesekönyvekért jöttek, s hoztak vissza jó néhányat: egy édesanya kisfiával érkezett, s mint mondta, jobban szeret ugyan böngészni a könyvek között, de ennek a lehetőségnek is örül, könnyebb, mint havi öt új könyvet vásárolni. Volt, aki arról beszélt, kifejezetten jól jött a családnak, hogy nemrég megnyitott a cserepont, mert szükségük volna egy szakkönyvre, ami megvan ugyan otthon, ám sehol sem találják, így azt jegyezte elő. Ugyanakkor olyan is akadt, aki kiemelte, nagyon megviselte, hogy az elmúlt hónapokban semmilyen módja sem volt a kölcsönzésnek, miközben a könyvesboltok és a bevásárlóközpontok továbbra is nyitva lehettek. Ő négy könyvet vitt haza, de megjegyezte, továbbiakat is előjegyzett már, gyorsan olvas, így valószínűleg egy hét múlva ismét jön majd.