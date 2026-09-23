Az utolsó képei démonokról szólnak

Záborszky Gábor festőnek januárban nyílik életmű kiállítása a Ludwig Múzeumban. Kezdetben a pop art és a hiperrealizmus hatott rá leginkább. Már fiatalon résztvevője volt a velencei, majd a párizsi biennálénak. Grafikai munkái is megjelentek a világ nagy kiállításain. Érdeklődése fokozatosan a primer anyagokban lévő kifejezések és az archaizálás felé fordult.