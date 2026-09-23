A dráma kvantummechanikája és egyéb tudnivalók címmel tartotta meg Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiai székfoglalóját a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Upor László, aki önmagát dramaturgnak, műfordítónak, matematikusnak és könnyűbúvárnak aposztrofálta. A csaknem kilencvenperces szabad szellemű, tágas asszociációkat alkalmazó előadás nagy sikert aratott a szokottnál is nagyobb számú közönség körében.
Tarr Zoltán közölte, az érdemi párbeszédre a szakmával az ígéreteknek megfelelően hamarosan sor kerül.
Szinetár Miklóst mindig jó hallgatni. Ezúttal a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián tartott székfoglalót. Mesélt a színházról, a televízióról, az operáról és túlélési receptet is osztott.
Örkény István születésének 110. évfordulója alkalmából országszerte tartottak megemlékezéseket, elárasztották a közösségi médiát az ehhez kapcsolódó tartalmak. A szerzőhöz valami módon mindenkinek köze van – ez derült ki az MTA konferenciáján is.
Saját életútjáról és a művészet mibenlétéről beszélt feLugossy László a rendhagyó akadémiai székfoglalójában.
A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián tartott székfoglalót Gálffi László színművész. Előadásában Lénárd Sándor orvos, író kalandos életútjáról beszélt és arról, miként jut eszébe róla nagyapja.
Az erősen elképzelt néző színháza − avagy színház járvány idején és aztán címmel rendezett online beszélgetést a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia.
A költőt azután érték gyalázkodó támadások, hogy véleményt nyilvánított egy irodalmi kérdésben.
Új tagokat választott a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia.
Az agressziót riasztóan könnyű felszítani olyanokban is, akik elvileg elítélik – véli Ferencz Győző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke, aki a Térey-ösztöndíjat csak egynek tartja a több tucat ügy közül, amely befonja az egész életünket.
A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát 25 éve alapították. Míg a milliárdok felett gazdálkodó Magyar Művészeti Akadémia együttműködik a kormánnyal, ők büszkék arra, hogy nem politizálnak.
Bálint András a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja lett, a székfoglalóján jártunk.
Záborszky Gábor festőnek januárban nyílik életmű kiállítása a Ludwig Múzeumban. Kezdetben a pop art és a hiperrealizmus hatott rá leginkább. Már fiatalon résztvevője volt a velencei, majd a párizsi biennálénak. Grafikai munkái is megjelentek a világ nagy kiállításain. Érdeklődése fokozatosan a primer anyagokban lévő kifejezések és az archaizálás felé fordult.