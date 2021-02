Alkotmánybíróság: az iskolaérettség megállapítása elsősorban a szülő joga

A főpolgármester azt mondta, a járvány és a válság okozta problémákat úgy kellene orvosolniuk, hogy a kormány segítségére nem számíthatnak, sőt a kabinet az önkormányzatok ellen küzd, és felhasználja az alkalmat arra, hogy „megrövidítse” azokat.

Fel kell készülni arra, hogy a járvány harmadik hulláma előtt áll az ország, és az adatokból az látszik, hogy az elkövetkező két-három hét „pokolian nehéz lesz” – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester a Covid 2021 ellenzéki vizsgálóbizottság pénteki ülésén az MTI tudósítása szerint. Mint kiderült, a főpolgármester aggodalmát az is erősíti, hogy szerinte a kormány járványügyi intézkedései eddig sem voltak megfelelőek. Mint mondta, ha Orbán Viktor miniszterelnök szavait követik, azaz a megmentett életek számában mérik a védekezés eredményességét, akkor „ez a védekezés sajnos megbukott”. A hivatalos statisztikák szerint Magyarország ott van a világ első 10-15 országa között, ahol lakosságarányosan a legtöbben haltak meg a koronavírus miatt – tette hozzá. Karácsony Gergely szólt arról is, hogy az Eurostat többlethalálozási adataiból az látszik, hogy valószínűleg sokkal többen haltak meg koronavírussal összefüggésben, mint azt a hivatalos adatok mutatják. A főpolgármester kitért arra is, hogy a járvány és a válság okozta problémákat úgy kellene orvosolniuk, hogy a kormány segítségére nem számíthatnak, sőt a kabinet az önkormányzatok ellen küzd, és felhasználja az alkalmat arra, hogy „megrövidítse” azokat. Ezzel együtt megemlítette, van azért olyan terület, például az oltási terv végrehajtása, ahol „szakmai szinten nagyon konstruktív együttműködés alakult ki a kormány és a főváros között.” A fővárosi önkormányzat kialakított egy oltási tervet, amellyel „beszállnának” az oltási program sikerességébe. És – tette hozzá –, most úgy tűnik, sikerül együttműködni, részt vehetnek a tömeges oltásban. A Covid 2021 ellenzéki vizsgálóbizottság ülésén több háziorvos is részt vett. Megnövekedett feladatokról, borzasztó állami adatszolgáltatásról és információhiányról számoltak be. Lantos István gödi háziorvos arról is beszélt: miközben az állam elvárja, hogy a háziorvosok részt vegyenek a járvány elleni védekezésben, csak a bérköltségek egy részét kompenzálta, noha a praxisoknak súlyosan megnövekedtek kiadásaik. Lantos az oltási terv hiányosságára is felhívta fel a figyelmet: az egyházi kórházi intézmények betegei egyszerűen kimaradtak az oltásból. (Erről megkérdeztük az operatív törzset, de eddig nem kaptunk választ.) Az ülésen szó esett az állami elvonásokról, amelyekről Karácsony Gergely is hosszan beszélt. Nyirati Klára, Baja momentumos vezetője, és Nemény András, Szombathely szocialista polgármestere is súlyos bevételkiesésekről számolt be. Nyirati és Nemény kérdésre elmondta, hogy van csekély kapcsolattartás a városok fideszes országgyűlési képviselőivel a közös védekezésről és a forráselvonásokról, de ezek eredménytelenek. Nemény szerint a Fidesz rendszerében a helyi katonáknak teljesíteni kell a pártakaratot, tehát a képviselőknek nincs mozgástere.