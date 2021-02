Lehűlést és némi esőt hozhat a hidegfront

Viszont várhatóan jelentősen csökken a szálló por mennyisége.

Éjszaka gyenge hidegfront vonul át, aminek több következménye is lesz: némi csapadék is hullhat, továbbá szombatra jelentősen visszaesik a hőmérséklet, emellett pedig várhatóan kitisztul a levegő. Jelentősen csökken tehát a szálló por mennyisége a légkörben szombatra – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint a front felhőzete szombat délelőtt elhagyja az országot, ezt követően felhőátvonulásokra kell számítani, és hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. Főleg délelőtt elszórtan alakulhat ki gyenge eső, záporeső. Az északnyugati, északi szél többfelé erős lesz, a Bakonyban, a Nyírségben és a Bodrogközben egy-egy viharos lökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, éjszaka -1 és 7 fok közé hűl le a levegő.



Vasárnap változóan felhős időre számíthatunk, a keleti, északkeleti tájakon néhány, máshol általában többórás napsütéssel. Számottevő csapadék nem várható, de a keleti, északkeleti megyékben nem kizárt egy-egy zápor. Helyenként megélénkül az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +2, a maximum-hőmérséklet 7 és 11 fok között várható.