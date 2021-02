Kegyetlen kutyagyilkos járja Pécel utcáit

Idegméreggel, kolbászba rejtett szöggel és gyufával akarja megölni a Pest megyei település négylábúit.

Összefogtak a Budapest melletti város lakói, miután egy állatkínzó bukkant fel a környéken. Módszerei hátborzongatóak:

- írja helyszíni beszámolójában a Blikk. A lap munkatársai több kutyatulajdonost is felkerestek, akik különféle módszerekkel igyekeznek megvédni kutyáikat. Van, akik kamerát szereltet, vagy éppen kennelekkel próbálkozik, de akad, aki rendszeresen átnézi a kertet. Ugyanis nem egyszer fordult elő, hogy az ismeretlen az udvarra dobta a mérgezett kolbászt. Sajnos volt rá példa, hogy sikerrel is járt. Torma Gábor péceli képviselőhöz is eljutottak a lakosok panaszai. Közösségi oldalán azt írta: mindenki járjon nyitott szemmel, a lakók pedig figyeljenek a gyanúsan viselkedő személyekre. Megjegyezte, nehéz a védekezés, mivel egy kis húsdarabot bárki el tud rejteni a kabátjában. Napközben pedig nehéz rajtakapni az elkövetőt, mivel sokan a várostól messze dolgoznak. "Plakátokat helyeztünk ki, hogy azok is értesülhessenek a történtekről, akik nincsenek fent a közösségi oldalakon" - magyarázta a lapnak. A rendőrség egyelőre nem reagált a lapnak, hogy van-e folyamatban büntetőeljárás az ügyben.