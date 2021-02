Újabb járványügyi korlátozások léphetnek életbe Szlovákiában

Az Európai Néppárt frakciója egy lépéssel közelebb jutott ahhoz, hogy kizárja a nagyobbik magyar kormánypártot: jelenleg ott tart, hogy elszigetelje a párt törvényhozóit.

Az Európai Néppárt frakciója egy lépéssel közelebb jutott ahhoz, hogy kizárja a Fideszt: jelenleg ott tart, hogy elszigetelje a magyar kormánypárt törvényhozóit. A rendkívüli elnökségi ülésen jóváhagyott szabályozás értelmében a jövőben lehetséges lesz kollektíve, egy egész delegáció, és nem csupán egyes képviselők jogait felfüggeszteni. A döntést várhatóan jövő szerdán szentesítik, kétharmad kell hozzá. Ha ez megvan, akkor több kereszténydemokrata illetékes, illetve EP-honatya is bízik abban, hogy hamar megejtik a szavazást a 11 magyar törvényhozó sorsáról, bár időpontot még nem tűztek ki. Ha sikerül venni mindkét akadályt, az jelentős állomás lesz a pártcsalád és a Fidesz kapcsolatában, amely már jó ideje viharos, tekintve, hogy magyar tisztségviselők az EPP vezetőit és politikáját támadják, azon kívül aggályos a magyar jogállam helyzete. Ám a két fél Strasbourgban idáig összetartott. Christophe Hansen, a luxemburgi tagpárt tagja úgy nyilatkozott: jó úton járnak, hogy a fideszes képviselők ne gyakorolhassák jogaikat a csoporton belül. A magyarok persze megpróbálkozhatnak módosításokkal, de a javaslatot alighanem lesöprik az asztalról a többiek, így ezzel nem kísérletezne a helyükben – tette hozzá. Az utolsó csepp egyébként az volt a pohárban, amikor Deutsch Tamás Gestapo- és NKVD-módszerekkel vádolta meg Webert, a frakció első emberét. Sok képviselőnek ekkor lett végleg elege a magyar provokációkból. Egyes pártok már korábban is nekifutottak, hogy kitegyék a Fideszt a Néppártból, vagy legalábbis ideiglenesen a frakcióból, de lepattantak a német uniópártokról.

A portál már a tegnapi tanácskozás előtt biztosra vette, hogy jókora válság tört ki az Európai Néppártban, miután a frakcióelnökség ülését péntek délutánra tették, mert az időpont a brüsszeli gyakorlatban teljesen szokatlan. Ám egy nappal korábban több képviselő megmakacsolta magát, köztük németek is, mondván, hogy nem lehet tovább halogatni a döntést. Az előzmény az a mulatságos fejlemény volt, hogy Trócsányi László egy előkészítő tanácskozáson azzal vádolta meg a Néppártot: az Európai Bíróság előtt kell felelnie, ha jóváhagyja az új szabályozást, mivel a lépés sérti a jogállami elveket. Amit a Fidesz eddig művelt a pártcsaládban, az sem volt éppen piskóta, és erre most csak rátett egy lapáttal.

Valami bűzlik Ausztriában, mert már látszik, hogy nem csupán a szélsőjobbos FPÖ, hanem a nagyobbik kormánypárt is erősen hajlik a korrupcióra – írja a legolvasottabb német lap munkatársa, aki korábban a bécsi liberális Der Standard főszerkesztője volt. Hiszen az mégiscsak szokatlan, hogy az államügyészség házkutatást tart a konzervatív pénzügyminiszternél, majd az igazságügyi tárca korábbi vezetőjénél, végül felfüggesztik a minisztérium legbefolyásosabb hivatalnokát. Továbbá mobiltelefonokat és laptopokat foglalnak le. Hogy mi rejlik emögött? A korrupció, ami mögött a fontos személyes kapcsolatok mellett sok pénz húzódik meg és vesztegetésekben, illetve hivatali hatalommal való visszaélésekben nyilvánul meg. Működik a haveri kapitalizmus rendszere, főleg, amikor baj van. Mert jön egy adóvizsgálat, vagy a hatóságok hűtlen kezelés miatt szimatolnak. Vagy netán fontos gazdasági információra van szükség. Míg csak az igazságszolgáltatás bele nem köp a levesbe, mert teszi a dolgát. Nagy fogásnak számít a kancellár igen jó barátja, Thomas Schmid, a Pénzügyminisztérium korábbi kabinetfőnöke, akinek a mobilján 323 ezer, igen érdekes SMS-t tudtak helyreállítani a nyomozók. Ezek után jelentek meg a pénzügyminiszter otthonában. Úgy hogy most a kormányfőtől lefelé mindenki azt kérdezi: ki lesz a következő? Az Osztrák Néppárt minderre úgy reagál, hogy szétverné a korrupcióval foglalkozó ügyészséget, az oknyomozó újságírásra pedig szájkosarat rakna. A kormányfő támadásba ment át, ám a megfélemlítés aláássa a jogállamba vetett bizalmat. Ez a módszer idáig Magyarországon és Lengyelországban volt bevett. Ott bírákat helyzetek nyomás alá, sőt bocsátottak el, ha nem paríroztak. De az ÖVP az Alkotmánybíróságot is célba vette, miután az eltörölt több kormányzati rendelkezést is. Ám azért van remény, mert az igazságügynél egy tisztviselő hét éven át szívósan kutakodott a tárca volt vezetőjének viselt dolgait illetően. És hiába fenyegették még a közvetlen főnökei is, ő csak ment előre, rendületlenül. A vége a lett, hogy Grassert – nem jogerősen – 8 évre ítélték. Szóval valami azért mozdul Ausztriában.