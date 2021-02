Mészárosék milliárdokért fejleszthetik az MLSZ telki edzőközpontját

Az állami MVM ritkítja a tavaly megvásárolt, leharcolt Mátrai Erőmű körüli cégbokrot, ahonnan hatmilliárdnyi tőkét kivon és egy NAV-végrehajtás is felbukkan. Tóth Bertalan MSZP-elnöktől az MVM és állami tulajdonosa 518 ezer forintot kér kitakart határozatokért.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn végrehajtást indított az állami MVM által tavaly megvásárolt Mátrai Erőmű egykori anyagcége, a Mátra Energy Holding ellen – derül ki a cégnyilvántartásból. Ilyen bejegyzés akkor kerül egy cég aktáiba, ha a hatóság más megoldást nem lát az elmaradt adóbefizetés behajtására. Az elmaradók ezt követően általában rendezik a tartozást és csak ritkán érkezik a végrehajtó foglalni. A cég 2019-es könyvei lejárt köztartozásokra nem utalnak. Mi több, eredményük 261 milliós veszteségből 8 milliárdos nyereségbe fordult. Ebből az egykori közvetlen tulajdonos, a Status Power Invest 7,9 milliárd forint osztalékot fel is vett. A Mátrai Erőmű feletti, több szintű tulajdonlás az elmúlt évek bonyolult adásvételei miatt alakult ki, amelyek utólag rendre növelték az állami kiadásokat. Tavaly az MVM nem közvetlenül a Mátrai Erőművet, hanem az afelett két szinttel álló Status Power Investet vásárolta meg. (A parázs viták övezte ügylet során az állami energiaholding a kormányfő felcsúti barátja, Mészáros Lőrinc cégeinek mintegy 17 milliárdot fizetett a Mátrai Erőmű „nagyanyacégéért”, további ötmilliárdot pedig hitelkiváltás címén. De igazgatósági előterjesztésük ezen felül több tízmilliárdos tőke- és hiteljuttatást is szükségesnek ítélt a bezárásérett szénblokkok működőképességének fenntartására. Korábbi kutatásainkat megerősítve Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium új energiaügyi államtitkára a minap a Világgazdaságban bejelentette, hogy a közel ezer megawattnyi – MW – szénblokk 2025-ös bezárásáig új, 500 MW-s gázblokkot építenek a telephelyen.) A jelek szerint az MVM most igyekszik némiképp megmetszeni a megvásárolt bonyolult cégbokrot. Így az általa tavaly közvetlenül megvett Status Energy Holding most beolvad az akkor a Mátrai Erőművet közvetlenül tulajdonló Mátra Energy Holdingba, amelytől az MVM tavaly közvetlenül át is vette a Mátrai Erőmű Zrt.-t. A papírok szerint a Status Energy Holding 14 milliárddal növeli az így szinte feladat nélkül maradt Mátra Energy Holding hatmilliárdos vagyonát. Az MVM mint új közvetlen tulajdonos ugyanakkor hatmilliárdnyi tőkét kivon az egyesített cégből. Az átrendezés részleteit firtató megkeresésünkre az MVM nem válaszolt. A lapunkhoz eljutott levelek tanúsága szerint nem könnyítik meg a vásárlás körülményeit kitartóan feltárni igyekvő Tóth Bertalan dolgát sem. Az MSZP elnöke az év elején úgy az MVM-től, mint a tulajdonosi jogait gyakorló, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztertől, Mager Andreától kikérte az összes, 2019-es és 2020-as tulajdonosi határozatot. A két címzett egyazon napon, szinte szó szerint megegyező válaszaiban először 45 napos türelmet kért, majd ennek leteltével tájékoztatták Tóth Bertalant, hogy kérésének teljesítése – főleg az adatok kitakarása – jelentős jogi és adminisztratív munkaerőt igényel, ami úgy az MVM, mint a tárca nélküli miniszter részéről 259-259 ezer forintos költséggel jár. Így érdeklődnek, hogy ezt a költséget a képviselő vállalja-e. (Pedig a kérdés azért is érdekfeszítő, mert azt a felvetésünket , hogy a miniszter teljes, a képviselőnek korábban kiadott részvényesi határozati listáján nem szerepel a Mátrai Erőmű megvásárlási engedélye, azzal ütötték el , hogy e listán ilyennek nincs is helye.) Természetesen nem fogok fizetni 518 ezer forintot egy sor feketére festett papírlapért – közölte megkeresésünkre Tóth Bertalan. Érthetetlennek nevezte, hogy miért okoz gondot az MVM-nek és Mager Andreának két üzleti év tulajdonosi határozatainak kiadása. Normális dolog-e kétszer 259 ezer forintot kérni annak közléséért, hogy a miniszterasszony jóváhagyta-e az MVM igazgatósági előterjesztéseit? Mi ebben a titok? Nem a magánvagyonukról, nem a Fidesz-rezsim házipénztáráról van szó, hanem mindannyiunk közös vagyonáról – közölte az ellenzéki pártelnök. Az MVM-be ráadásul tavaly év végén tőkeemelés címén beleöntöttek több mint kétszázmilliárdot. Érdemes volna látni, hová is megy a pénzünk – fogalmazott Tóth Bertalan, hozzátéve: ha kell, számos korábbi, sikerrel végződő ügyéhez hasonlóan, ez esetben is perrel szerez érvényt igazának és a közérdeknek.