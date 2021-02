Sok százan tüntettek maszk nélkül a Hősök terén a korlátozások ellen

A vírustagadó Gődény György petíciót is írt a Miniszterelnökséghez, de hogy a jogellenes tüntetés gyorsan véget ért, a rendőri fellépés is segítette.

Vegyük vissza az életünket! címmel szervezett vasárnap délelőttre tüntetést Gődény György, a vírustagadó gyógyszerész, és a Facebook-oldalán közzétett felhívására a gyülekezési tilalom ellenére sok százan, a Telex tudósítója szerint akár kétezren is megjelentek – zömmel maszk nélkül – a Hősök terén. A Telex élőben közvetítette is a tüntetést, amelyen Gődény György megafonban buzdította a megjelenteket, akiket szerinte egy éve hiteget a hatalom, hogy csak ennyit, meg ennyit, most éppen két hetet kell kibírni a járvány miatt. A kialakult helyzetért, az „elvett életükért” azonban a celebként is szereplő férfi nemcsak a kormányt, hanem az ellenzéket is hibáztatta. „Ne hagyjuk, hogy bezárjanak bennünket!” – fakadt ki a szervező, aki szerint az embereket ma oltásra kényszerítik, s felhívásában még arra is buzdított mindenkit, hogy tépjék le a maszkot.