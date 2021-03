Lerántott terítő – Újra streambemutatóval jelentkezett a Pesti Színház

Minimum rendhagyó volt 2021-es Golden Globe-gála: a hibrid módon megszervezett eseményen a díjak jó helyre kerültek, miközben a a Time’s Up mozgalom a közösségi médián keresztül támadta a szervező Hollywood Foreign Press Association-t (HFPA) azzal, hogy a nyolcvanhét fős testületnek nincs afroamerikai tagja.

A koronavírus-járvány miatt kénytelen-kelletlen meg kellett reformálni a magyar idő szerint hétfő hajnalban megrendezett 78. Golden Globe gálát. Mivel a ceremónia rendszeres helyszíne, a Hollywoodban lévő Beverly Hilton Hotel zárva tart, két kisebb helyszínen: Los Angelesben és New Yorkban offline zajlott az ünnep, ahol csak a díjakat prezentáló művészek, illetve a Cecil B. DeMille-életműdíjat átvevő Jane Fonda jelent meg személyesen, és persze a két műsorvezető: Tina Fey és Amy Pohler. A nomináltak online jelentkeztek be, aki pedig díjat kapott, az garantáltan fertőtlenítve kapja meg később. A két valós helyszínen a nézőtéren az álomgyári csillagok helyett most olyan emberek kaptak helyet az asztaloknál, akik a frontvonalban harcolnak a koronavírus ellen. A látvány kedvéért azért feltették a vörös szőnyeget a Beverly Hilton előtt, itt a felvezető showban beszélgettek műsorvezetők videón keresztül a jelöltekkel. Ám nem csak a technikai lebonyolítás bonyolította a helyzetet. A Deadline című internetes portál számolt be arról, hogy olyan alkotók, mint Kerry Washington, JJ Abrams, Jurnee Smollett, Jenifer Aniston, Damon Lindelof és Shonda Rhimes megosztotta a Time Up mozgalom fényképét, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyolcvanhét döntéshozó - újságírók, zsűritagok -között nincs egy fekete bőrű újságíró sem. Később az Amerikai Rendezők Céhe is kiadott egy állásfoglalást, melyben felszólították a HFPA-t, hogy változtasson a helyzeten. A show elején Tina Fey viccelődött is azzal, hogy a díjakról nyolcvanhét nem fekete, a szebb életet kereső újságíró döntött, akik nem kapták meg a memót arról, hogy a világ változóban van. A show egy később pontján a szervezet török elnöke, Ali Sur, német alelnöke, Helen Hoehne és az indiai testületi elnöke, Meher Tatna úgy reagáltak: felismerték, hogy feladataik vannak és kell, hogy legyen felebe bőrű tagja a szervezetnek. Kérdés, mennyire lesz könnyű találni, javítandó az arányokat, mivel a szervezetnek az alapszabálya alapján elég sok mindennek kell megfelelni: rendelkeznie kell amerikai lakcímmel, egy külföldi sajtóorgánummal, ahol rendszeresen publikál és fizetést kap, illetve legalább kétéves Amerikai Mozgókép Szövetség (Motion Picture Association of America, MPAA) tagsággal.

Mindenesetre a HFPA mintha csak érezte volna a helyzet komolyságát, a díjakat és a filmeket prezentáló művészek között szinte csak fekete bőrű művészek voltak, illetve a díjak esetében is az ő kedvező helyzetükről beszélhetünk. Például Jodie Foster, aki legjobb női mellékszereplő Golden Globe-ját kapta meg a The Mauritanian című thrillerben nyújtott alakításáért, a gála utáni sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy milyen érzés egy olyan szervezettől díjat kapni, ahol nincs eléggé képviselve a másság, úgy reagált: a HFPA meghallotta az üzenetet és szerinte ez nagyon klassz dolog. Nem mellékesen, Foster ismert LGBT-aktivista, a gálára is feleségével, pizsamában jelentkezett be. Ezen felül több fontos színész díj lett feketebőrű művészé: Daniel Kaluuya lett a legjobb drámai mellékszereplő, aki Fred Hamptont, a Fekete Párducok egykori vezetőjét alakítja a Judas and the Black Messiah című filmben, illetve Chadwick Boseman lett a legjobb drámai színész (Ma Rainey: A blues nagyasszonya). A csupán negyvenhárom évesen, tavaly augusztusban elhunyt színész helyett gyászoló felesége jelentkezett be, szívszorító momentumok voltak. Mindemellett, ha eltekintünk néhány furcsa jelöléstől, amelyet szintén felkapott a sajtó – például a Sia rendezte Music vagy az Emily Párizsban című széria – a győztesek listája nemcsak jó, de a HFPA konzervatívabb ízléséhez képes meglepően innovatív döntéseket mutatnak. A kínai Cholé Zhao dupla elismerése A nomádok földéjért (legjobb drámai film, legjobb rendező) azt jelenti, hogy a döntéshozók egy kis költségvetésű indy produkciót támogattak. Olyat ráadásul, amelynek a dramaturgiája és filmnyelve igencsak eltér a konvencionálistól. A mű egy középkorú asszonyról szól, aki miután elveszítette a férjét és lakhelyét, nomádként járja Amerikai útjait, ezzel pedig megismerünk egy eddig kevésbé ismert közösséget. Zhao elismerése egyébként szintén javítja a statisztikát, hiszen a Golden Globe hetvennyolc éves története alatt most másodszor nyert nő rendezői díjat – az egyetlen előzmény Barbra Streisand elismerése volt 1984-ben a Yentl-ért. A gála legnagyobb meglepetése, a musical/komédia kategóriában díjazott Borat, amely utólagos mozifilm: Produkciós kenőpénz szállítása az amerikai rezsimnek a Kazahsztán egyszeri dicsőséges nemzetének hasznára című abszurdja, amelynek humora igencsak „durva”. A filmben látható a rejtett kamerával felvett jelenet, amelyben Rudy Giuliani, Donald Trump személyes ügyvédje, New York volt polgármestere, akivel a Borat lányát játszó bolgár színésznő, Maria Bakalova interjút készít: szobára mennek és a férfi elkezdi a gatyájában a nemi szervét fogdosni. Azon még az álkazah álriporter figuráját kitaláló Sacha Baron Cohen annyira meglepődött, hogy ő lett a legjobb komikus színész is, hogy olyan poénokat nyomott el, mint most kapott Donald Trumptól üzenetet, aki nem tartja legitimnek a döntést, mert szerinte túl sok halott HFPA tag szavazott. Emellett megköszönte a testőrének, hogy megoldotta, hogy nem lőtték le a forgatás során. A virtuális sajtószobában Cohen megerősítette, hogy utóbbi nem vicc volt és élete legveszélyesebb vállalkozásán van túl, és ilyesmire többé nem vállalkozik. Azaz, Borat szürke zakója mindörökre szögre kerül.

Korona a csúcson A tévés kategóriákban a legtöbb elismerést A korona zsebelte be, köztük a legjobb dráma sorozatért járót. A legjobb komédiasorozat a Schitt’s Creek lett, a miniszériák között A vezércsel diadalmaskodott.