Romániában 25 százalékkal emelkedett a fertőzöttek száma az előző hetihez képest

Egy hónapja káosz uralkodik a délkelet-ázsiai országban.

Tizennyolc embert agyonlőtt, sokakat pedig megsebesített a mianmari rendőrség vasárnap a tüntetések oszlatásakor – erősítette meg az ENSZ emberi jogi irodája az erről szóló „hiteles információkat”. Helyszíni beszámolók szerint a rendfenntartók a hanggránátok és a vízágyú mellett éles lőszert is bevetettek a tömegoszlatáskor három városban, a déli Daveiben, Mandalajban és Rangunban.



„A rendőrség és a hadsereg halált okozó erőt használt a békés tiltakozók ellen, aminek következtében hiteles információk szerint legalább tizennyolcan életüket vesztették, harmincan pedig megsebesültek” – írta közleményében a világszervezet emberi jogi főbiztosának szóvivője.

Egyúttal élesen elítélte a demonstrálókkal szembeni egyre keményebb hatósági fellépést, és óva intette a hadsereget a túlzott erőszak alkalmazásától. A rendőrség az ország legnépesebb fővárosában, Rangunban is rálőtt a tüntetőkre, az értesülést a The Mizzima és a The Myanmar Now című független helyi médiumok is megerősítették, oldalaikon erősen vérző emberek képét közölve. Szemtanúk szerint a rendőrök hanggránátokkal is oszlattak Rangunban, egy nő eközben szívinfarktust kapott és meghalt. A rendőrség és a katonai kormányzat nem reagált a sajtó megkeresésére az ügyben.



Tüntetések voltak több más településen, köztük Lasióban, az ország északkeleti részén.

Mianmarban egy hónapja keletkezett káosz azt követően, hogy a hadsereg magához ragadta a hatalmat, s őrizetbe vette az ország de facto vezetőjét, Aung Szan Szú Kjít, valamint pártja, a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) irányítóit. A katonaság azt állítja, hogy a tavalyi választáson az NLD csalással nyert. Azóta rendszeresek a tiltakozások a katonai puccs ellen, a hatóságok nem képesek megakadályozni a mindennapos tüntetéseket és a polgári engedetlenségi mozgalmat. A rendőrség több alkalommal is éles lőszerrel próbált oszlatni. A hatalomátvétel, amely közel 50 éves katonai uralom után megakasztotta a mianmari demokratikus reformokat, több százezer tüntetőt vitt az utcákra. A nyugati országok közül több korlátozott szankciókat vezetett be a rezsim ellen.