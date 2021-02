Érettségi: elfogadhatatlannak tartja a tervezett változtatásokat a Történelemtanárok Egyesülete

Csaknem 1,3 milliárd forint önkormányzati pénz átcsoportosításáról döntött a kormány.



A települési önkormányzatok támogatása érdekében a kormány elrendeli 1 292 046 000 forint egyszeri átcsoportosítását – olvasható a szombat éjjel megjelent Magyar Közlönyben . A helyi fejlesztési és működési feladatok támogatásáról szóló kormányhatározat tizenkettő, azaz pontosan egy tucat település megsegítéséről szól. A megnevezett tíz vidéki település között vannak olyanok, amelyek célja egyértelmű. Így például Cserkút szennyvízelvezetési feladatainak 173 millió, továbbá Hajós, Óbánya, Simontornya, Szenna ivóvíz-ellátási feladatainak csaknem 150 millió forintos támogatása, valamint Szokolya 143,7 milliós bölcsőde- és óvodafejlesztése. Arra viszont a rendeletben semmilyen utalás nincs, hogy a járványügyi veszélyhelyzetben, illetve a kormányzati elvonások miatti nehéz gazdasági helyzetben mi indokolja a külön támogatást a köztudottan fideszes vezetésű Belváros-Lipótvárosban és a Hegyvidéken.

Az V. kerületi önkormányzat csaknem 91 millió forintot kap „Idősügyi Infokommunikációs Program” folytatására. Ennél is homályosabb a szintén kormánypárti irányítású és többségű XII. kerületnek juttatott 225 millió forint célja, mert a szöveg úgy szól: „önkormányzati fejlesztések kiegészítő munkáinak támogatása”.

A Magyar Közlöny táblázata alapján érdekes az is, hogy az évekkel ezelőtti kormányzati adósságátvállalás után például most 110,7 millió forintnyi tartozás visszafizetését támogatja az állam Tenk, és több mint 156 milliót Gánt önkormányzatának. Amint azt Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Miniszterelnökségen a kerületi polgármesterekkel együtt folytatott tárgyalásai után bejelentette: a 25 ezer fő feletti városok és a megyei jogú városok után a budapesti önkormányzatok is ugyanúgy jártak a kormánnyal. „Ma sem kaptunk más választ a kérdéseinkre, mint hogy megvizsgáljuk, majd visszatérünk, majd külön tárgyalunk, majd meglátjuk” – írta a főpolgármester akkori Facebook-bejegyzésében.