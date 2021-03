Egy jó és egy rossz hír jött a magyar gazdaságból

A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség szerint a cég nem hajlandó követeléseikről tárgyalni, és csak az időt húzná.

Kedd 14 órától határozatlan idejű sztrájkba kezdenek a makói gumigyár dolgozói, miután az eddigi munkabeszüntetések után sem született megállapodás a sztrájkot szervező szakszervezet és a munkáltató között. A Continental makói telephelyén az elmúlt hetekben egyre hosszabb időre szüntették be a munkát a dolgozók, akik a cég által felmondott kollektív szerződésben rögzített jogaikat szeretnék visszakapni. Így többek között a korlátlanul elrendelhető túlórák, a 10 évnél régebb óta a cégnél dolgozók pluszjuttatásainak elvétele ellen küzdenek. A többek között a túlórákat is szabályozó kollektív szerződés nyári felmondása után ugyanis számos dolgozó távozott a cégtől, a maradóknak pedig azóta kisebb létszámmal, sokkal többet kell túlórázniuk, mert a megrendelések időközben ismét megszaporodtak. Emiatt előbb egy 2 órás figyelmeztető, majd egy 8 órás, utána pedig egy 24 órás sztrájkot szerveztek. A munkabeszüntetéseket a Makói Gumiipari Szakszervezet (MGSZ) és a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség (GSZSZ) szervezi, a cégnél azonban működik még két másik szakszervezet is. Ezek közül a Contitech Dolgozók Független Szakszervezete (CDFSZ) nem támogatja a munkabeszüntetést. Lapunkhoz eljuttatott közleményében Balázs Norbert, a CDFSZ elnöke úgy fogalmazott: jelenleg nem látják azt, hogy a sztrájk lenne a megfelelő eszköz a szakszervezetek érdekeinek érvényesítésére, ők a kollektív szerződés megkötésében érdekeltek. Bár a kollektív szerződésről folyatott decemberi tárgyaláson öt pontban nem tudtak megegyezni – ezek a munkaidő keret szabályozása, a felmondás és végkielégítés elvesztett 30 és 60 napja, az állásidő kérdése és a munkaszabályozás kérdése voltak -, 24 oldalnyi kollektív szerződési pontot viszont alá lehetett volna írni, mert a munkáltató és az érdekképviseletek is elfogadták - véli. Az MGSZ azonban kilépett az egyeztetésből, és azóta sem hajlandó a vitás pontokról közös egyeztetésen részt venni. Jelen pillanatban arra várunk, hogy az MGSZ visszalépjen, és a három szakszervezet ismételten le tudjon ülni a munkáltatóval kollektív szerződést tárgyalni – írta Balázs Norbert. A Continental szintén rendre azt hangsúlyozza közleményeiben: elkötelezett abban, hogy megállapodjon egy új, versenyképes kollektív szerződésről. A vezetőség múlt pénteken is a kollektív szerződésről szeretett volna tárgyalni, a sztrájkbizottság tagjai azonban erre nem voltak hajlandóak. Radics Gábor, a GSZSZ elnöke szerint ugyanis ez csapda, mert a cég így akarja ellehetetleníteni, törvénytelenné tenni a sztrájkot. A munkáltató nem hajlandó a sztrájkkövetelésekről tárgyalni, ehelyett keddre is a kollektív szerződésről szóló tárgyalásra hívta az MGSZ-t. A sztrájk és a kollektív szerződésről való tárgyalás azonban jogtechnikailag nem egyeztethető össze, hiszen a munkabeszüntetés nem irányulhat a kollektív szerződés kikényszerítésére. Ezért, ha elkezdenének arról tárgyalni, akkor nem sztrájkolhatnának tovább – magyarázta Radics Gábor. A munkaadó célja szerinte csak az időhúzás, mert ha ebbe belemennének, a dolgozók elveszítenék az egyetlen érdekérvényesítő eszközüket, a sztrájkot, a szakszervezeti vezetők pedig továbbra is csak hosszadalmas látszategyeztetéseken vehetnének részt. A korábbi, hónapokon keresztül zajló kollektív tárgyalások nem vezettek eredményre. A munkáltató nem volt hajlandó lemondani arról, hogy elvegye a 10 évnél régebb óta a cégnél dolgozók pluszjuttatásait, nem tudtunk megegyezni a túlmunkáról sem – emlékeztetett Radics Gábor. Hangsúlyozta: a dolgozók nem is a kollektív szerződésért, hanem az abban foglalt jogaikért, a munkakörülmények javításáért küzdenek. A sztrájkbizottság követelései alapján létrejött megállapodás viszont lehet a későbbieken egy új kollektív szerződés alapja.