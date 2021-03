Magyarország után Szlovákia is belépett a "szégyen csarnokába"

Eddig öt beteget azonosítottak, aki elkapta a veszélyes vírustörzset, ám van egy hatodik fertőzött is, akinek adatai nincsenek benne a rendszerben. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a felkutatására.

Rövid ideig tartott az Egyesült Királyságban a 20 milliomodik koronavírus védőoltás beadásának hétvégi bravúrja feletti büszkeség és öröm. Aggodalomra ad okot ugyanis, hogy hajtóvadászat folyik egy "rejtélyes" Covid-fertőzött után, aki az elsők között hozta be a szigetországba a brazil vírustörzset. Az úgynevezett P.1 variáns megjelenése azért kelt ekkora riadalmat, mert a tudósok szerint ez a mutáció képes újrafertőzni a korábban felépült betegeket és a vakcinák hatékonyságát is csökkentheti. Danny Altmann immunológus az Imperial College professzora a Sky Newsnak arról beszélt, hogy a mutáció minden valószínűség szerint "áttör az antitesteken". A vírustörzset a brazíliai Manaus városban észlelték először , ahol a nyájimmunitás már megközelítette, vagy talán el is érte a 70 százalékot, mégis ijesztő újrafertőződési hullám indult be. Az Egyesült Királyságban egyelőre hat, teszttel igazolt brazil variánssal fertőzött betegről szól a fáma, ám külön aggodalmat okoz, hogy az Angol Közegészségügyi Hivatal (PHE) beismerte, fogalma nincs egyikük személyazonosságáról, és arról sem, hol végezték el a vizsgálatot, mert egy egyszerűnek látszó adminisztrációs hiba miatt hiányzik az ehhez tartozó regisztrációs kártya. A kérdéses esetnek nincs köze a másik öt beteghez, akik esetében a PHE intenzív kontaktkutatásba és átfogó szűrésbe kezdtek, hogy minden egyes fertőzött megtaláljanak, mielőtt tovább adhatják a veszélyes vírustörzset. A beazonosított öt betegről egyébként kiderült, hogy még a beutazási szabályok szigorítása előtt tért vissza Brazíliából. Február 15 óta már azok is karanténszállóba kényszerülnek, aki közvetve érkeznek az Egyesült Királyságba a különösen veszélyesnek nyilvánított országokból érkező. Az első P.1 megbetegedések nyomán sokan azt firtatják, hogy az intézkedés bevezetésére késve került sor, noha Boris Johnsont már jóval korábban figyelmeztették, hogy az átszállásos járatok komoly problémákat vetnek fel. Maga a kormányfő hétfő délelőtti Stoke-on-Trent-i látogatása során annyit mondott, "nem hallott semmi olyasmit az új vírustörzzsel kapcsolatban, ami befolyásolná a jelenlegi korlátozások lazításának ütemtervét". A koronavírus megfékezése szempontjából kifejezetten rosszkor érkezett a tavasz első lehelete a hétvégi csodálatos napsütéses időjárással. A londoni parkokat ugyanúgy elárasztották az illegálisan piknikelő baráti társaságok, mint a tengerpartokat és turisztikai látványosságokat, sokhelyütt rendőri beavatkozást és pénzbüntetés kirovását is szükségessé téve. Keveseknek van kétsége, hogy mindennek néhány héten belül megisszuk a levét az új megbetegedések és kórházi felvételek számának növekedésével. Mostanra már tízből kilenc angliai 65 éven felüli kapta meg eddig első vakcináját. Hétfőtől várhatták behívójukat a 60 és 63 év közöttiek. Míg a menetrend, melynek értelmében április 15-ig minden 50 éven felüli átesik első adagján, tartja magát, a tanárok és a rendőrök körében dúl az elégedetlenség, amiért semmiféle elsőbbségben nem részesülnek. Ami a pedagógusokat illeti, az iskolák március 8-i újranyitását követő heti többszöri tesztelés során hamar ki fog derülni, helyes volt-e kizárólag korcsoportok szerint haladni az oltási rendben.