Meghalt 130 beteg, 2764 az új fertőzöttek száma itthon

Korlátozás nélkül jöhetnek Magyarországra 13 országból, így Törökországból és Kínából is.

Amerikai Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India, Indonézia, Izrael, Japán, Koreai Köztársaság, Törökország, Ukrajna, Szingapúr, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek – idézte kedden a hvg.hu azokat az országokat, ahonnan korlátozás nélkül be lehet lépni Magyarországra. A lap a kormány honlapján hétfő este ismertetett, a Magyar Közlönyben megjelent külgazdasági és külügyminiszteri rendelet alapján már aznap 21 órától hatályos előírásokról megjegyezte: A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló kormányrendelet megnevezi azokat államokat, ahonnan gazdasági vagy üzleti célú útról Magyarországra hazatérve a magyar állampolgár hazánk területére korlátozás nélkül beléphet. Hétfőtől ugyanez a lista tartalmazza azokat az államokat is, amelyek állampolgára, vagy amely államban 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult személy gazdasági vagy üzleti célból Magyarország területére ugyancsak korlátozás nélkül léphet be. A Népszava is megírta, mit jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban szokásos interjújában múlt pénteken a koronavírus harmadik hullámáról: