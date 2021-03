Megélhetési gondok közé vannak kényszerítve a szociális területen dolgozók

Lezárt egy budai utcarészt a török milliárdos, Adnan Polat vezette alapítvány, mert az ott lakók autói zavarták a parkoló használatát.

A török külügyminiszter múlt heti budapesti látogatása napján öt beton terelőelemet raktak le – nem éppen pedáns rendben – a Mecset utcában, a Gül Baba türbéjéhez vezető lépcső aljához. A türbe alatti parkolóba évek óta nem lehet behajtani, mivel azt a műemlék felújítása után lezárták. Így a Budát 1541-ben elfoglaló I. Szulejmánnal együtt érkező bektasi dervis sírkápolnáját, illetve az azt körülvevő emlékhelyet látogatók sem állhatnak be oda. Ottjártunkkor egyébként a parkoló teljesen üres volt. Ellentétben az utcával, amelynek mindkét oldalát ellepték az autók. A lakók a II. kerülethez fordultak kérve az áldatlan állapot rendezését, ám az önkormányzat nem sokat tehet: a lezárt szakasz hiába tűnik az úttest részének nem közterület, hanem a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány tulajdona. Az alapítvány viszont azzal indokolta az útakadályok kirakását, hogy az autók folyton elállták a parkoló bejáratát. A környék lakói már a parkoló lezárását is nehezen emésztették meg, hiszen a szűk budai utcában korábban nagy könnyebbséget jelentett az a néhány hely. A bejárat elé kifeszített lánctól 6-8 méterre, közel 5 méter hosszan letett útterelők azonban most még inkább felborzolták a veszélyhelyzeti ingyenes parkolás miatt egyébként sem nyugodt kedélyeket. A parkoló autókkal csurig telt, meredek szűk utcából így már csak tolatva lehet kijutni, a terelők ugyanis azt is megakadályozzák, hogy a zsákutcába behajtó autók megforduljanak. A kerületi városrendészet munkatársai ki is mentek a helyszínre, ahol megállapították, hogy a lezárt szakasz nem közterület, hanem az alapítvány tulajdona. Ezt a választ kapta Népszavát felkereső helybeli is a terelőket lerakó munkások vezetőjétől, aki még azt is hozzátette, hogy tehetnék akár beljebb is az úttestre, mert ez az egész magánterület. Így aztán az se elképzelhetetlen, hogy egyszer csak arra ébrednek az utca lakói, hogy még nagyobb területet kanyarítanak ki az utcából. A beton terelőelemeket 2021. február 4-én reggel helyzeték el – pontosított a Népszava kérdésére az alapítvány. Mint írják „a földhivatali nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy a kérdéses földterület a Gül Baba Türbéjével és környezetével együtt a magyar állam tulajdona, amelynek az alapítvány a jelenlegi haszonbérlője és üzemeltetője. A terelőelemek egy későbbi fejlesztés munkálatait segítik, ezzel is biztosítva a jogos használók magánterületre való bejutását”. A betontömbök valóban magánterületen állnak, így a terület lezárása jogszerű – erősítette meg a fentieket Örsi Gergely II. kerületi polgármester a Népszavának, aki azt is elmondta, hogy a lakossági bejelentések nyomán felkeresték az alapítványt, amely azzal indokolta az útakadályok kirakását, hogy az autók folyton elállták a parkoló bejáratát. A későbbiekben süllyedő oszlopos rendszert építenek a tömbök helyére. (Így az autók utcában való megfordulása később sem lesz lehetséges.) A kerület arra kérte az alapítványt, hogy a végleges kialakítás előtt egyeztessenek velük, amire ígéretet is kaptak. Az önkormányzat – más lehetősége nem lévén – az utca elején táblákkal hívja majd fel a figyelmet az utca szűkösségére. A türbe és környéke 1941 óta állami tulajdonban van. A kormány 2017 decemberében kiadott két rendeletének egyikével a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagyonkezelésébe adta a Gül Baba türbéjét és környezetét – Mecset utca 14. szám alatti ingatlanegyüttest –, a Mecset utcai parkolót, s vele az utca egy darabját. Az üzemeltetést is akkor bízták a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítványra, amely rögtön kapott is hozzá 696 millió forint állami támogatást. Az adomány nem egyszeri volt. Az alapítvány tavalyi évről szóló beszámolójában például 641 millió forintot tüntettek fel a külügyminisztériumtól kapott támogatásként. (A türbe felújításának 2,5 milliárdos költségét kétharmad részben a magyar állam, egyharmad részben Törökország fizette. Az avatóünnepségen mindkét államfő megjelent.) Az üzemeltetésre csak nagy nehezen találtak vállalkozót, az első tender sikertelen volt. A második eredményeként 2019 októberében írták alá a határozatlan idejű üzemeltetési szerződést, miszerint a B&G Generál Kft. havi nettó 12,8 millió forintért tartja rendben a türbét és környezetét. S most már az utcából kihasított darabkát is.