Kiderültek a részletek, így zuhant meg a gazdaság

Kisebb volt a tavalyi gazdasági visszaesés, a negyedik negyedben pedig gyorsabban nőtt a gazdaság.

Tavaly a korábban jelezett 5,1 százalékkal szemben „csak” 5 százalékkal csökkent a GDP, azaz a bruttó hazai termék, az első becslés szerint a megtermelt GDP értéke tavaly 47 605 milliárd forint volt – közölte a friss adatokat a KSH. A koronavírus a nyomában járó gazdasági válság, a lezárások majd minden ágazatot jelentősen visszavetettek: a mezőgazdaság hozzáadott értéke 6,7, az iparé 4,8, az építőiparé 9,4, a szolgáltatásoké 4,8 százalékkal kisebb lett. Ám a kereskedelemben megtermelt GDP így is 1,4 százalékkal nőtt, bankszektor 3,5 százalékos, míg az informatikai kommunikációs szolgáltatások és az IT-szektor kiemelkedő, 6,2 százalékos növekedést produkált az általános visszaesés közepette. A legnagyobb visszaesést a turizmus, vendéglátás szenvedte el, itt 33 százalékkal csökkent a megtermelt GDP az előző évhez képest – derül ki a részletes adatokból. A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 2,6 százalékkal csökkent, vagyis kisebb mértékben mint maga a GDP, de azt nem lehet mondani, hogy nem szenvedték meg a járványt. Természetesen ez csak egy átlag, más adatokból tudjuk, hogy jellemzően a felsőbb rétegekben jelentősen nőttek a jövedelmek, míg a szegényebbeknél jóval nagyobb volt a bevételcsökkenés. A KSH szerint 2020-ban a közösségi fogyasztás 2 százalékkal nőtt, ezek együttes eredményeként a végső fogyasztás volumene 2 százalékkal alacsonyabb lett. A bruttó felhalmozás 4,4, ezen belül a bruttó állóeszköz-felhalmozás 7,3 százalékkal csökkent. A utolsó negyedévben viszont a korábban mért 1,1 százalékkal szemben 1,4 százalékos GDP növekedést mért a KSH negyedéves alapon. Vagyis 2020-ban a növekedés egy V alakú grafikont produkált, az utolsó hónapokban megvolt a felpattanás. Más kérdés, hogy a vírus most zajló harmadik hulláma újabb visszaesésbe löki-e majd a magyar gazdaságot. A negyedik negyedben a növekedés húzóerejévé az építőipar vált – írta a kommentárjában Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Az építőipar 12,9 százalékos növekedése hatalmas meglepetés, de ugyanez elmondható a szolgáltatásokról is. A csupán 0,1 százalékos mérséklődés a szolgáltatások esetében rendkívülinek számít a második hullám fényében. A felhasználási oldalon ennek megfelelően a pozitív meglepetést a bruttó állóeszköz-felhalmozás 4,4 százalékos bővülése biztosította, de a háztartások fogyasztási kiadásának 1,3 százalékos emelkedése is elgondolkodtató a kiskereskedelmi adatok fényében – tette hozzá az elemző. Virovácz Péter szerint a keddi felfelé módosított negyedik negyedéves adat egyben az is jelenti, hogy a 2021-es áthúzódó hatás az eddig kalkuláltnál is valamivel erősebb lehet. Mivel a gazdaságban jelentős felpattanási potenciált látunk, és a negyedik negyedéves adatok egy része (főleg az építőipar-beruházás) is dinamikusabb éven belüli növekedést sejtet idénre, így 2021-re 5,4 százalékos gazdasági növekedéssel kalkulálunk – írta az elemző. Mindezek alapján az idei év végére a magyar gazdaság már le is dolgozhatja a koronaválság okozta visszaesést, legalábbis makrogazdasági szinten. Néhány ágazat számára azonban a kilábalás jóval hosszabb és nehézkesebb lesz. Ugyanakkor az első negyedév még tartogathat negatív meglepetéseket főként az ipari termelésben A második hullám munkaerőpiaci hatásai is inkább az első negyedév folyamán jelentkeznek majd, ahogyan azt az emelkedő munkanélküliség is jelzi. Ehhez pedig párosul egy mérsékeltebb bérkiáramlás a megcsúszott minimálbér-emelés miatt. A harmadik hullám és az esetlegesen újból szigorodó járványügyi korlátozás pedig tovább ronthat az a rövid távú kilátásokon.