Szekszárdi uszodaépítés: hűtlen kezelés miatt nyomoznak

Befogadta a rendőrség az ellenzék feljelentését a csúszó és rosszul kivitelezett sportcsarnok építése ügyében.

Nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen a rendőrség a három éve épülő, de még csak félkész állapotban lévő szekszárdi uszoda ügyében, derült ki Pintér Sándor belügyminiszter Harangozó Tamásnak, az MSZP parlamenti frakcióvezető-helyettesének küldött válaszából. - A feljelentést a szekszárdi ellenzéki frakció vezetője tette, ám azóta sem kapott semmiféle információt az ügyről, ezért fordultam Pintér Sándorhoz – mondta lapunknak Harangozó, aki szerint sokatmondó, hogy a rendőrség befogadta az ügyet. Hozzátette: bár ismeretlen tettes ellen rendelték el a nyomozást, könnyen beazonosítható az a szekszárdi fideszes kör, amely felelősséggel tartozik a beruházásért. Az eredetileg 3,7 milliárd forintba – amelyben van állami támogatás és hozzávetlőlegesen 700 millió TAO-pénz – kerülő komplexum építése körüli visszásságok miatt Bomba Gábor, a szekszárdi közgyűlésben többséget alkotó Éljen Szekszárd! ellenzéki frakció vezetője tavaly szeptemberben tett feljelentést a helyi rendőrkapitányságon. A város fideszes vezetése 2018-ban szerződött az Aquaplus Kft.-vel, mely eredendően 2019 őszére vállalta az uszoda megépítését. Ahogyan a kormánytámogatással épülő sportberuházások zöménél, itt sem sikerült tartani a határidőt, még több szerződésmódosítás után sem: a legutóbbi szerint tavaly szeptemberben át kellett volna adni a létesítményt, ám készültségi foka még nem érte el az ötven százalékot. - Két igazságügyi szakértő is megvizsgálta a projektet, s rengeteg hibát tártak fel – felelte a Népszavának Bomba Gábor. – Az uszoda a Duna árterébe épült, ennek ellenére több helyiséget, így például öltözőket is a föld szintje alá terveztek, amelyek már most beáznak, de szivárog a medence is. A vizsgálatok megállapították, nem minden az előírt minőségben épült meg, ezek egy része csak drágán, vagy egyáltalán nem javítható. Bomba Gábor hozzátette, a hibák és az eredeti határidőhöz képest immár 16 hónapos csúszás ellenére a város nem élhet kötbérköveteléssel, ugyanis az erre vonatkozó határidőket Ács Rezső fideszes polgármester a veszélyhelyzetet kihasználva többször is saját hatáskörben módosította. Szekszárdon immár öt éve nincs állandó fedett uszoda – egyedüliként a megyeszékhelyek közül –, csak egy sátorral fedett külső medence, ugyanis a régi létesítményt a tetőszerkezet életveszélyes állapota miatt bezárták, s felújítása helyett az akkor még fideszes többségű közgyűlés az élményfürdő mellé épülő új uszoda gyorsabb megépítése mellett döntött. Az önkormányzattal szerződő Aquaplus Kft. amúgy számos kormánypárti településen vett már részt fürdőépítésben és ivóvízellátási projektekben, ügyvezető-tulajdonosa, György Zoltán a Dél-Dunántúl fideszes erős emberének, Bánki Erik országgyűlési képviselőnek jó ismerőse – a politikus szerint jó barátok –, korábban tulajdonostársak is voltak az Aqua Holding Kft.-ben.