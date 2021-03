Online népszavazást indít Vona alapítványa

A kormányzati oldal ezentúl a beoltottak számával kezdi az adatközlést: eddig csaknem 721 ezer embert oltottak be.



Kedd reggelre 2764 új fertőzöttet találtak, és ezzel a járvány kezdet óta összesen 435 689-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 130 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 188-ra emelkedett – írja a kormányzati tájékoztató oldal . A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 324 202, de az aktív fertőzöttek száma is 96 299 főre emelkedett. Kórházban 6071 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 581-en vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati portál egyébként már nem a járványügyi adatokkal, hanem a beoltottak számával kezdi a napi adatok felsorolását: eddig összesen 721 677 a beoltottak száma, közülük 252 847-en már a második adagot is megkapták. Az Operatív Törzs keddi sajtótájékoztatóján ismertetik majd a hét oltási programját. Kiemelték, továbbra is érvényben vannak a védelmi intézkedések és szigorúbbak lettek az utazási szabályok. Annak érdekében, hogy minél többen minél előbb megkapják az első oltást, módosult az oltási stratégia, a Pfizer és az AstraZeneca-vacinák alkalmazása, valamint többlettámogatást kapnak a háziorvosok a hétvégi oltások végzéséhez. Kedden újabb Pfizer-szállítmány érkezik és úton van az újabb orosz vakcina szállítmány is.