Súlyos a járványhelyzet Komáromban a polgármester szerint

Az Operatív Törzs a következő egy hét alatt több mint félmillió embert akar beoltani. Sietni kell, már öt esetben kimutatták a dél-afrikai vírusmutánst.



Óriási tempóban halad a járvány előre Európában és Magyarországon is, a fertőzések száma napról napra emelkedik, és az új, rapid lefolyású megbetegedések egyik napról a másikra, órákon belül is kialakulhatnak, azonnali kórházi kezelést követelve – fogalmazott Müller Cecília az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos a kormányzati tájékoztatóoldalon olvasható egyre drasztikusabban romló, újra jóval száz fölötti halálos áldozatot rögzítő magyar járványügyi adatok ismertetésekor elmondta: megdőlt a legfiatalabb elhunyt életkora: hétfőn egy 16 éves fiatal vesztette életét, aki súlyos alapbetegséggel küszködött.

„Ebbe nem nyugodhatunk bele: akinek füle van hallja meg! (...) Azokra hallgassanak, akik a bizonyítékokra alapuló információkat adják tovább, mert felgyorsul az oltások üteme. Mindenkit mentsünk meg a súlyosan szövődményes, halálos betegségtől, és ha meghívást kapunk, felkínálják nekünk az oltakozás lehetőségét, ne hezitáljunk, a szakembereknek higgyünk” – szólított fel mindenkit Müller Cecília.

A vakcinákról szólva kiemelte, kedden 114 600 amerikai Pfizer vakcina érkezett, és úton van az orosz Szputnyik oltóanyagból 100 ezer második, illetve 180 ezer első komponensű is.



„Minden vakcina meg tudja akadályozni a súlyos szövődményeket és a halált is. Egyre gyorsul a fertőzés, már öt esetben mutatták ki a dél-afrikai vírusmutánst” – figyelmeztetett a tisztifőorvos.

Brit vizsgálati eredmények szerint a legveszélyeztetettebb 80 év feletti korosztályban az AstraZeneca és a Pfizer-BioNTech-vakcina első dózisa a beadás utáni harmadik-negyedik héten egyaránt 80 százalék feletti hatékonysággal előzi meg az olyan súlyosságú megbetegedést, amely miatt a pácienst kórházba kell szállítani. Müller Cecília szerint ugyancsak egyre több szakmai tapasztalat támasztja alá, hogy bármilyen vakcinával oltanak be valakit, már az első dózis beadása is hatásos. Azt újságírói megkeresésre nem tudta megmondani, hogy egy már beoltott ember terjesztheti-e a vírust, de szerinte egyre több adat van arról is, hogy az oltás nem csak a betegséget előzi meg, hanem a betegség átadását is gátolja. Hozzáfűzte:



„Felgyorsul az oltási folyamat.”

Ennek lényegéről György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az Operatív Törzs oltási munkacsoportjának vezetője beszélt.

„Magyarország átoltottság tekintetében a harmadik helyen van az uniós ranglistán, de versenyt futunk az idővel annak ellenére, hogy már 721 677 embert a beoltottak, és közülük 252 847-en már a második adagot is megkapták” – húzta alá.

A módosított oltási stratégia lényege:



„Mielőbb, minél többen megkapják legalább az első adag oltást, húsvéti utánig, pontosan április 11-ig mindazok, akik regiszráltak.”

Ezért tolták ki a Pfizer és az AstraZeneca oltóanyagok második adagjának beadási határidejét, s ezért tartalékolnak az eddigieknél jóval kevesebbet. A háziorvoskat is az oltások gyorsításra kérik, a hétvégén is, akik mindezért napi 40 és 80 ezer forintos juttatást kapnak. A kedden és a következő napokban érkező újabb szállítmányok egy részét a kórházi oltópontokra viszik, másik részét pedig a háziorvosok kapják. Utóbbiakhoz a múlt heti 275 ezer után most 250 ezer kínai vakcinát szállítanak ki, míg a kórházakhoz a Pfizert és az AstraZeneca oltóanyagokat juttatják el. A szerdától szerdáig tartó oltási héten az idősek, a 60 év alatti krónikus betegek beoltása mellett folytatják az idősotthonok eddig kimaradt lakóinak, dolgozónak az oltását is.



„102 kórházban lesz oltási akció, több száz oltóponton. Arról pedig, hogy mikor és hova kell menni, mindenki sms-t fog kapni. Egy hét alatt 529 ezer embert szeretnénk beoltani.”