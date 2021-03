Csalásért felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Beremend korábbi jegyzőjét

Több száz gyermekpornóképet szerzett meg, többnyire zsarolással, és személyes akciókra is készült a férfi, aki bíróságon felelhet a tetteiért.



Szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia miatt emelt vádat az Érdi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki kiskorú sértetteket próbált rávenni szexuális cselekményekre, illetve arra, hogy magukról meztelen képeket küldjenek neki – áll az ügyészségi portálon megjelent közleményben. A büntetőeljárás nyomozási szakaszában a vádlott informatikai eszközeiről több száz három és tizennégy éves kor közötti gyermekről készült szexuális tartalmú fényképet és videófelvételt foglaltak le az érdi rendőrök.

A vádirat szerint a férfi egy gyermekekkel foglalkozó társadalmi szervezetben dolgozott korábban. A gyermekekkel való kapcsolattartás céljából rendszeresen használt egy internetes csevegőoldalt. Ezt arra használta fel, hogy kiskorú fiúkkal ismerkedjen meg.

Több esetben ez sikerült is: 2019 nyarán egy kiskorú fiút meztelenül, illetve szexuális tartalommal ábrázoló fényképeket szerzett meg a gyermektől, akinek személyes adataihoz is hozzájutott. Azzal fenyegette meg a kisfiút: ha nem küld neki további hasonló képeket, illetve ha nem hajlandó egy előre megbeszélt helyszínen vele szexuális cselekményt végezni, akkor a már birtokában lévő képeket nyilvánosságra hozza. A találkozót végül a gyermek szülei akadályozták meg. A férfi további két kiskorúval is hasonló módon járt el, azonban ők – amikor további képek, illetve videók elkészítésére szólította fel őket – megszakították vele a kapcsolatot. Rajtuk kívül más gyermekekkel is szexuális, vágykeltő támákról csetelt az interneten, magát hasonló korú fiúnak vagy éppen lánynak kiadva.