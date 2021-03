Az országos kórház-főigazgató szerint az egészségügyi dolgozók több mint 95 százaléka aláírta az új szerződését

Csökkenteni fogják az álhírek elérhetőségét és terjedését.

A Facebook március 2-án indítja el Magyarországon és Bulgáriában tényellenőrző programját, a közösségi oldalon közzétette bejegyzéseket többek között a francia AFP hírügynökség bevonásával vizsgálják – jelentette be egy keddi sajtóháttérbeszélgetésen Sophie Eyears, a Facebook stratégiai partnerfejlesztési menedzsere. – Az álhírek elleni küzdelem olyan felelősség, amelyet komolyan veszünk, ezért folyamatosan dolgozunk azon, hogy megállítsuk az álinformációk terjedését a platformunkon – mondta Eyears.



A közösségi oldal a felületén terjedő álhírek tömegessé válása miatt önmaga nem képes minden tartalmat ellenőrizni, ezért szerződött közel 80 szervezettel, melyek a független Nemzetközi Tényellenőrző Hálózat (International Fact-Checking Network) tanúsítványával rendelkeznek.



De mi történik egy bejegyzés tényellenőrzésekor? Az álhírek nem kerülnek automatikusan törlésre, hanem amikor egy tényellenőrző hamisnak értékel egy tartalmat, azt a hírfolyamban lejjebb pozícionálja a Facebook, jelentősen csökkentve ezzel annak terjesztését, hiszen a bejegyzést kevesebben láthatják. A bejelentéshez fűzött közleményükben hangsúlyozták, ha egy bejegyzést hamisként jelöl meg a külső tényellenőrző partner, a Facebook figyelmezteti a bejegyzés olvasóit és megosztóit erről a tényről. Elérhető lesz egy "Kontextus-gomb" is, ami magyarázatot tartalmaz arról, hogy miért jelölték meg félrevezetőnek az adott bejegyezést. A külső tényellenőrző partnerek azonban nem távolíthatnak el a fiókokat vagy oldalakat a Facebookról – tették hozzá.



A Magyarországon közelgő választások, valamint a koronavírus-járvány fényében nem mellékes, hogyan kezelik azokat a felhasználókat és oldalakat, amelyek tendenciózusan osztanak meg álhíreket.



Azoktól a Facebook-oldalaktól és domainektől, amelyeken újra és újra megosztanak álhíreket, a Facebook elveszi a bevételszerzési és hirdetési lehetőséget, illetve érzékelni fogják elérésük csökkenését is. – közölték.

Tehát bizonyos sajtótermékek, amelyek saját weboldalukon osztanak meg álhíreket, azok Facebookon megosztott linkjei kevésbé lesznek elérhetők. Amennyiben egy oldal vagy profil súlyosan megsérti a Facebook irányelveit, akkor törlésre is kerülhet. Ilyen tartalom lehet, mikor valaki erőszakra buzdít, vagy olyan álhírt oszt meg, ami mások veszélyeztetését eredményezheti. A háttérbeszélgetésen példaként a koronavírusról, illetve a vakcinákról terjedő álhírek egy részét is ebbe a kategóriába sorolták. Amennyiben egy politikus oszt meg félrevezető tartalmat, azt külön nem fogja vizsgálni a Facebook, magyarázatuk szerint ez a hagyományos média feladata. Azonban ha egy politikus olyan bejegyzést oszt meg, ami egy korábban beazonosított álhírt tartalmaz, akkor az ő oldalán is megjelölve fog szerepelni a bejegyzés. Lapunk kérdésére elmondták, hogy nem lesz elérhető statisztika arról, hogy a politikusok hány álhírt osztottak meg. Számos újságírói kérdés vonatkozott arra, mi történik akkor, ha valaki véleményként oszt meg egyébként igazolhatóan téves vagy félrevezető információt, illetve sokan a véleménynyilvánítás mögé bújva tudatosan terjesztenek ilyen tartalmakat. Alice Budisatrijo, a Facebook álhírspecialistája, a BBC egykori újságírója elmondta, hogy a tényellenőrzőknek lehetőségük lesz rugalmasan vizsgálni ezeket a tartalmakat, a hamis információkat tehát akkor is megjelölik, ha azt valaki véleménybe, illetve annak álcázva csomagolta be. A rendszer a kattintásvadász tartalmak ellen is fellép majd, mert az ilyen tartalmak jellemzően egyoldalúan mutatnak be tények, illetve egyes részinformációkat elhallgatnak – főleg a címadások sokszor a félrevezetők. Ezek a bejegyzések is egy ellenőrzést követően lejjebb sorolódnak a hírfolyamban, csökkentik az elérésüket. Újságírói kérdésre elmondták, hogy egy magyar és egy bolgár tényellenőr áll majd munkába. Hangsúlyozták, ez azért nem kevés, mert a nemzetközi hálózatban már megjelölt álhírek magyar fordításait könnyen azonosíthatják, emellett ellenőrzik a magyar és bolgár tartalmakat.