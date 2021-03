Ízekre szedik a tapizós kormányzót

Egy potenciális elnökaspiránssal kevesebb lett az amerikai baloldalon.

Andrew Cuomo azt még talán megúszta volna, hogy adminisztrációja elmismásolta a New York állam idősotthonaiban a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett halálesetek egy részét. Viszont azt már nem bocsátja meg a közvélemény, hogy a 63 éves, jelenleg magányosan élő kormányzó a jelek szerint rendszeresen hívatlanul próbál közeledni nála 30-40 évvel fiatalabb – három lányához hasonló korú - nőkhöz. Járványügyi intézkedései mellett most már kéretlen nyomulásai miatt is vizsgálat indult és az is kérdésessé vált, hogy ki tudja-e húzni a harmadik hivatali mandátuma végéig még hátralévő másfél évet. Pedig nem is olyan régen még a Demokrata Párt egyik legerősebb emberének, a Covid-19 elleni küzdelem élharcosának számított. Donald Trump már csak azért is utálta, mert a járvány kirobbanását követően Cuomo is naponta tartott a CNN-en egyenes adásban sajtóértekezleteket, amelyeken határozott, céltudatos vezető benyomását keltette. Imázsán azonban sebet ejtett, hogy az általa vezetett bürokrácia hosszú ideig „elfelejtette” beszámítani az idősotthonok veszteséglistájába azokat, akik kórházban haltak bele a fertőzésbe. A hivatalos magyarázat szerint ez statisztikai tévedés, de kiszivárgott, hogy a kormányzó környezete szándékosan próbálta alacsonyan tartani a halálozási adatokat, hogy ne adjanak muníciót Trump elnök támadásaihoz. Az amúgy is rossz passzban lévő kormányzónak nagyon rosszkor jött, hogy előbb két, korábban a stábjában dolgozó fiatal nő állt a sajtó elé a maga rossz tapasztalataival, majd követte őket egy harmadik, aki balszerencséjére egy esküvőn botlott bele. Az első két esetben Cuomo otromba, szexuális tartalmú kérdései és célzásai, kéretlen csókjai verték ki a biztosítékot, ráadásul a kérdéses időben mindkét nőnek a főnöke volt. A harmadik panaszos már tapizásról beszélt, arról, hogy hiába tolta el a kormányzó kezét a derekáról, Cuomo erre az arcát fogta meg és megpróbálta megcsókolni. A kormányzó nem csak magánéletében rámenős. Pártbéli társai közül nem egy már eddig is a pokolra kívánta – például Bill de Blasio, New York polgármestere, aki maga is elnöki álmokat dédelget. Cuomo mindenkitől bocsánatot kért, akiket „jószándékú vicceivel” esetleg megsértett. Ez azonban csak olaj a tűzre, mert, mint egykori munkatársnői rámutattak, a megfogalmazás csupán álcázott kibúvókeresés. A liberális sajtó pedig példát mutat abból hogyan kellett volna a konzervatív kollégáknak eljárniuk Trump esetében: ízekre szedi az ideológiai értelemben talán közelálló, de a közbizalomra méltatlanná vált politikust.