Százezrekkel károsított meg gondozásra szoruló embereket egy idősotthon vezetője

Gázrobbanás volt a családi házban, de csak egy sérültet találtak az udvaron, akit kórházba szállítottak.

Felrobbant és összedőlt egy családi ház keddre virradó éjszaka Mátranovákon, a Dózsa György úton – közölte honlapján a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság . Mint írták, egy embert az udvar hátsó részén találtak meg, őt átadták a mentőszolgálatnak, akik kórházba szállították. A tűzoltók elzárták a gázt, majd a gázszolgáltató mérései már nem mutattak ki magas gázkoncentrációt. Az áramszolgáltató szakembere leválasztotta az ingatlant az elektromos hálózatról. Az eset során több szomszédos ingatlan is megrongálódott, de mindegyik lakható maradt. A katasztrófavédelem közölte: a gázrobbanás után a helyszínre érkeztek a bátonyterenyei, pétervásárai és salgótarjáni hivatásos tűzoltók, valamint a Nógrád megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és az Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntesei is. Az egységek a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal közösen is átvizsgálták a területet, de több sérültet nem találtak.