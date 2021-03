Elutasítják Orbán zsarolását: elkészült a felfüggesztést kérő levél

Az északi és balti országok hat kereszténydemokrata pártjának vezetője tegnap este nyilatkozatot adott ki, amelyben kezdeményezik a Fideszhez tartozó EP-képviselők tagságának felfüggesztését. Lapunk értesülései szerint erről levél is készült Manfred Weber frakcióvezetőnek címezve.

Nagy többségünk támogatni fogja az eljárási szabályzat módosítását – nyilatkozta a Népszavának Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai parlamenti delegációjának vezetője, az új előírások egyik kezdeményezője és kidolgozója. Az Európai Néppárt (EPP) képviselői szerda délelőtt szavaznak az új rendtartásról, amely lehetővé tenné, hogy a frakcióból ne csak egyes tagokat, hanem csoportokat is ki lehessen zárni, illetve ideiglenesen felfüggeszteni a tagságukat. A szabályok elfogadásához a tagok kétharmadának a szavazata szükséges, a minősített többség meglétét a lapunk által megkérdezett, több EPP-hez közelálló forrás is biztosra veszi. A Néppárt tagjai és vezető testületei széles körben megvitatták és elfogadhatónak találták az asztalra tett kompromisszumos javaslatot, ezért a várakozások szerint nem lesznek meglepetések. A status quo-hoz sokáig ragaszkodó németek, valamint a magyar kormánypártot bálványozó spanyolok is közölték, hogy megszavazzák a változtatásokat. Othmar Karas szerint Orbán Viktor vasárnapi levele – amelyben a fideszesek kilépésével fenyegette meg a néppárti frakciót – nem változtatott sem a hangulaton, sem az eljárási szabályzat szavazásra kerülő tervezetén. Továbbra is az szerepel a szövegben, hogy egy képviselő vagy képviselőcsoport kizárásához, illetve tagságának ideiglenes felfüggesztéséhez a frakció többségét kitevő néppártiak kétharmadának a szavazata kell. Kivétel ez alól, ha az EPP pártcsalád már kizárta vagy felfüggesztette az adott pártot, ebben az esetben képviselőik eltávolításához, illetve tagságuk felfüggesztéséhez elég az szavazók egyszerű többsége. Néppárti politikustársaihoz hasonlóan Othmar Karas is hangsúlyozta, hogy a rendelkezések megváltoztatása nem a Fideszről szól. Ugyanakkor elismerte, hogy a következő lépés a magyar párt tagságának felfüggesztése lehet:

“Először el kell fogadnunk az új szabályokat, aztán meglátjuk, hogy mit cselekszik Orbán Viktor. Ha arra kerül a sor, szerintem a frakció a Fidesz tagságának a felfüggesztése mellett lesz”.

Az osztrák EP-képviselő nem erősítette meg lapunknak, hogy a szerdai döntés után maga is javasolni fogja a fideszesek felfüggesztését. Néppárti forrásokból származó értesüléseink szerint azonban az északi országok kereszténydemokrata pártjai már az eljárási szabályzat elfogadásának másnapján levelet fognak írni Manfred Weber frakcióvezetőnek, kezdeményezve a Fideszhez tartozó képviselők jogainak megnyirbálását. Karas szerint az EPP sok időt ölt a Fideszbe, amely soha egy jottányit sem engedett, és nem volt hajlandó nyitni a többiek felé. “A párbeszéd híve vagyok, s azon dolgozom, hogy közös megoldásokat találjunk, de elutasítom, hogy Orbán megint megpróbáljon megzsarolni minket, és ismét minket vádoljon”, mondta a politikus, aki tavaly decemberben a gestapózó Deutsch Tamás kizárásának egyik kezdeményezője volt. Társaival együtt akkor annyit ért el, hogy a fideszes delegációvezető tagságát felfüggesztették. Ekkor alakult meg a Néppártban az eljárási szabályzat frissítésén dolgozó munkacsoport. Othmar Karas és a lapunk által megkérdezett, névtelenséghez ragaszkodó EPP-sek egyöntetűen azt hangoztatták, hogy a Fidesz frakciótagságának felfüggesztését a pártcsaládból való kizárásnak kell követnie. Az ernyőszervezetben 2019. márciusában függesztették fel a magyar pártot, státusza azóta változatlan. A következő választmányi ülést júniusban hívnák össze, és mivel a kizárást kezdeményező levél már jó ideje Donald Tusk elnök asztalán fekszik, azt azon nyomban napirendre kell tűzni, mihelyst az EPP rendes, vagyis nem online ülést tud tartani.