Több magyar hal meg a koronavírus miatt, mint amennyi amerikai

A lakosságarányosan vett halálozási adatok terén Magyarország megelőzte az Egyesült Államokat kedden.

A globális koronavírus-adatokat összesítő Our World in Data oldalán meg lehet nézni azt a grafikont, ami megmutatja, hogy Magyarország már a 10. helyen van a lakosságarányos halálozásban. Eszerint egymillió lakosra vetítve az áldozatok aránya Magyarországon 1 572-t tesz ki, míg az Egyesült Államokban 1 560-at. A New York Times adatoldalán is beérte Magyarország az Egyesült Államokat. Ott százezer lakosra vetítve nézik az áldozatok számát, és a két ország március 2-án ugyanúgy 155-155 áldozatnál tartott. A lista legelején Gibraltár és San Marino áll, majd Csehország, Belgium, Szlovénia, az Egyesült Királyság, Montenegro, Olaszország és Portugália következik, közvetlenül utánuk pedig már Magyarország. És ugyan a beoltottak száma folyamatosan nő, de kérdés, hogy ez önmagában, újabb korlátozások nélkül gátat tud-e szabni a járvány terjedésének. A szerdai adatok nem sok jót ígérnek: decemberben 30-a óta nem haltak meg annyian, mint ahányan az elmúlt 24 órában és meredeken nőtt a lélegeztető gépen lévők száma is. ( 444.hu nyomán)