Kilép a Fidesz az EPP-frakcióból

A Covid-19 elleni Szputnyik V vakcina megjelenése után már több országban is felmerült az ötlet, hogy csoportokat kellene szervezni a védőoltás oroszországi beadatására.

Oroszországban elsőként az Inturiszt utazási iroda jelentette be, hogy oltakozni kívánó külföldi turistákat szándékozik beutaztatni. Viktor Topolkarajev, a cég vezérigazgatója február végén bejelentette, hogy elsősorban Ázsiából és Latin-Amerikából száz főt meghaladó létszámú csoportok lennének készek Oroszországba utazni az oltásért. Az elképzelés megvalósításának legfőbb akadálya a szigorú beutazási rend. Oroszországba jelenleg csak 21 ország - Törökország, Tanzánia, Svájc, az Egyesült Arab Emírségek, a Maldív-szigetek, Egyiptom, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Dél-Korea, Szerbia, Kuba, Japán, a Seychelle-szigetek, Etiópia, Vietnam, India, Katar, Finnország, Görögország és Szingapúr - állampolgárai utazhatnak be szabadon. Mindenki másnak nyomós érv kell ahhoz, hogy belépjen Oroszországba. A "zárt" országokból való beutazást kormányrendeletek szabályozzák. A határt szabadon léphetik át a diplomaták és családtagjaik, a külföldi szakértők, a gyámok és gondozók, valamint azok, akik orvosi ellátás céljából utaznak be az országba. Azonban a belépés önmagában nem jelent garanciát a vakcinához való hozzáféréshez, Oroszország számára továbbra is saját állampolgárainak beoltása az elsődleges cél. A vakcinációra az állami szolgáltatások honlapján lehet bejelentkezni, de az oltópontokon be kell mutatni a személyi és lakcímigazolványt, valamint a kötelező egészségügyi biztosítást. Külföldi állampolgároknak állandó vagy ideiglenes lakhatási engedéllyel és hivatalosan bejegyzett lakcímmel kell rendelkezniük.

Külföldi turistának a védőoltást megkapni elsősorban a bevásárlóközpontokba kihelyezett oltópontokon lehet esélye. Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter szerdán Novoszibirszkben újságírók előtt kijelentette, hogy Oroszország júliusra érheti el a kollektív immunitást. Egy nappal korábban Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes úgy nyilatkozott, hogy a lakosság 60 százalékos átoltottsága augusztusra érhető el. Murasko közölte, hogy az országban már több hete folyamatosan csökken a megbetegedések száma, de a járvány harmadik hullámának elkerüléséhez szükség van az egészségvédelmi előírások betartására. Oroszországban a szerdán közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 535-tel 4 278 750-re emelkedett. Az R-szám 0,97, a napi növekmény 0,25 százalék, az új esetek 12,5 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 337 668-re csökkent, míg a halálos áldozatoké 452-vel 87 348-ra nőtt, a felépülteké pedig 15 694-tel 3 853 734-re emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 111,8 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 285 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 549 844 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.