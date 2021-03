Pokolgépes támadás ért Hollandiában egy tesztközpontot

Novák Katalin Twitter oldalán tette közzé a hírt.

"Antidemokratikusnak, igazságtalannak és elfogadhatatlannak" - nevezte Manfred Webernek címzett, a kilépést bejelentő levélben Orbán Viktor, hogy az Európai Néppárt (EPP) frakciójának tagjai megszavazták az új alapszabályt, amely lehetővé tette volna az egyes képviselőcsoportok vagy nemzeti delegációk csoportos felfüggesztését vagy kizárását. Az Orbán által ellenségesnek minősített szabálymódosítást látszólag kifejezetten a Fideszre szabták, hiszen egyszerű többséget irányozott erő, ha egy olyan párt tagjairól kell dönteni, amelyet már felfüggesztett a pártcsalád, mint azt tette az EPP két éve a Fidesszel. A magyar kormánypárt delegáltja úgy tűnik nem akarták megvárni, hogy a frakcióból is felfüggesszék őket, ezért jelentették be távozásukat. Orbán Viktor és a levelet Twitter oldalán közzétevő Novák Katalin is azzal akarta felkorbácsolni a Néppárttal szembeni indulatokat, hogy a járvánnyal keretezték mondandójukat. "Nem hagyjuk, hogy EP-képviselőinket elhallgatassák vagy korlátozzák azon képességeiket, hogy kiálljanak a szavazóink érdekeiért. Az első számú célunk továbbra is a járvány kezelése és az életmentés marad." - indokolta a kilépést Novák Katalin.