Átmeneti megoldás a régi közmunkásoknak

A kormány egy rendelettel meghosszabbította a tízéves határt, amin belül közfoglalkoztatott lehet valaki, de az engedmény csak a veszélyhelyzet végéig szól.

Ahogy azt korábban a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján megírtuk, 2021-ben az egy közfoglalkoztatónál eltöltött időtartam 523 fő esetében haladja meg a kilenc évet, vagyis az ő jogviszonyuk ideje emelkedhet tíz év fölé a nyáron, ha idén is közmunkásként dolgoznak. A kormányhivatalok körlevélben hívták fel a polgármesterek figyelmét, hogy a határidőt követően, először július végén nem kapnak állami támogatást ahhoz, hogy tovább foglalkoztathassák ezeket az embereket. Az ellenzék szerint azonban az átmeneti hosszabbítás nem megoldás ezeknek a közmunkásoknak a gondjára. Egyrészt nem tudni, meddig tart a veszélyhelyzet, másrészt ha ez a kör az elmúlt tíz évben nem talált piaci munkát, gyakorlatilag biztosra vehető, hogy ezután sem fog. Ezért két módosító javaslatuk is a parlament előtt van. Az LMP-s Hohn Krisztina tizenkét évre tolná ki az időkorlátot, a szocialista frakció tagjai azonban eltörölnék azt, és azt rögzítenék, hogy A munka törvénykönyvében a határozott munkaidejű szerződéseknél megszabott öt éves határt a közfoglalkoztatottaknál korlátlanul túl lehet lépni. A javaslat indoklásában az MSZP arra is kitér, hogy az egész közfoglalkoztatási rendszert tovább kellene fejleszteni, hogy az legalább a mindenkori minimálbérrel azonos jövedelmet biztosítson a tartósan munkanélküli emberek számára. A garantált szociális minimumnak nevezett összeg bevezetése egyben a mai közmunka támogatott foglalkoztatássá történő továbbfejlesztését is jelentené. Közben a kormány közfoglalkoztatási portálján megjelentek a tavalyi egész éves adatok, amelyek immár egyértelműen igazolják, hogy még a munkahelyüket váratlanul elvesztő, a veszélyhelyzetben munka nélkül maradt emberek sem a közmunkában keresnek megoldást elhelyezkedési gondjaikra. A 2020-as év egészét nézve mindössze 92 530 fő szerepelt valamilyen közmunkaprogramban. Az utóbbi években minden felmérés azt igazolta, hogy a közmunkára jelentkezők egy része olyan megváltozott munkaképességű személy, akinek családi, szociális, mentális háttere nem átlagos. Őket speciális programokban helyezhetik el és egy március elsejétől hatályos rendelet értelmében pszichiátriai és szakpszichológusi, valamint addiktológiai ellátásokat is biztosítani kell nekik.