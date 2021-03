Rendhagyó díjátadóval zárult az idei Marketing Diamond Awards

Kezdődik a nagy oltási kampány. Változás, hogy az AstraZeneca vakcina 18 év fölött már korhatár nélkül, mindenkinek beadható.

Bejelentette, hogy a szerdai kormányülésen újabb járványügyi döntések várhatók, ezekről később adnak tájékoztatást. Csütörtökön kezdődik az eddig még nem látott nagy oltási kampány, amelynek keretében – a kedden már közölt tervek alapján – 529 ezer embert oltanának be egy hét alatt. Eddig már 758 037-en kaptak oltást, a közülük 253 368-an már a második adagot is megkapták. Müller Cecília, hangsúlyozta, hogy a háziorvosok a következő egy hétben a már megérkezett 250 ezer kínai Sinopharm és a még meglévő amerikai Moderna oltóanyagot használhatják, míg a kórházi oltópontokon a szintén megérkezett 114 ezer adag Pfizer vakcinát adják be a legidősebbeknek. Mint mondta, fontos változás, hogy az oxfordi fejlesztésű AstraZeneca oltóanyagot, az eddigi tapasztalatok alapján minden 18 év fölötti korosztályhoz tartozónak beadhatják, és nem jelent veszélyt a 80 év fölöttiek számára sem. Mint kiderült, Magyarország ez idáig már több mint 31 millió különféle oltóanyagot foglalt le. A most kezdődő oltási kampány újdonsága, hogy a hétvégén 74 ezer 18 és 60 év közötti krónikus beteg kap sms-ben „behívót az oltakozásra” valamelyik kórházi oltópontra, s a vakcina típusa éppen az AstraZeneca. Az sms-ben benne lesz, hogy hova és mikor várják az érintetteket, és az előkészületekhez az országos tisztifőorvos is adott némi „útravalót”: