Karácsony: További átmeneti korlátozások jöhetnek

Ezek nem lesznek népszerű döntések, de észszerűek biztosan.

Drámaian alakulnak a magyar járványadatok. A lakosságarányos halálozások tekintetében Magyarország megelőzte az Egyesült Államokat a szörnyű listán. A vírus új mutációja nem csak hogy gyorsabban terjed, de a gyógyulást, a kórházi kezelés idejét is elnyújtja, más, nagyobb terhelést jelent az amúgy is túlterhelt és kivéreztetett magyar egészségügyre - írja Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester emlékeztet: ezt a terhelést csak tovább súlyosbítja, hogy a felelőtlen kormányzati beavatkozás miatt több mint 5000 orvos és ápoló hagyta el az egészségügyi ellátórendszert. Nagyon, nagyon hiányoznak már most. Mint fogalmazott, nyitni most nem lehet, további, átmeneti korlátozások bevezetése elkerülhetetlennek látszik.

Ezek nem lesznek népszerű döntések, de észszerűek biztosan. És most erre van szükség, észszerű döntésekre akár a népszerűség rovására. Miközben kárhoztatom a kormányt az átgondolatlan és rosszul kivitelezett egészségügyi jogállási szabályok miatt, hogy ezzel tovább növelték az amúgy is meglévő bajainkat, aközben biztatom arra, hogy a járvány megfékezése érdekében merjen nehéz döntéseket is meghozni.

- fogalmazott és hozzátette partnerséget kínál az oltások felgyorsítása érdekében is. Ezt szolgálja a budapesti oltási terv. Karácsony Gergely elengedhetetlennek tartja immár új oltási pontok felállítását, olyan szabadtéri helyszínek bevonását az oltási programba, ahol nagyszámú embert lehet biztonságosan fogadni. Ilyenek lehetnének a stadionok, van belőlük elég. És Budapest is készen áll arra, hogy köztereket biztosítson erre a célra. Emellett érdemes átgondolni, hogy az oltások miatt a háziorvosokra nehezedő hatalmas nyomást csökkentsük úgy, hogy az oltások beadásába minden arra alkalmas képzettséggel rendelkező szakembert bevonnak - tette hozzá posztjában.